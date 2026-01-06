El sorteo del Cupón Diario de la ONCE celebrado ayer, lunes 5 de enero de 2026, coincidiendo con la víspera de Reyes y la jornada de las tradicionales cabalgatas, ha dejado los siguientes resultados:

Número y Serie Premiados

• Número premiado: 19285

• Serie: 045

Detalles de los Premios

El poseedor del cupón con el número 19285 y la serie 045 ha sido agraciado con el premio principal de 500.000 euros. Además, se reparten los siguientes premios por cada cupón de 2 euros:

• 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras (19285).

• 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras (9285).

• 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras (285).

• 45.000 premios de 6 € a las dos últimas cifras (85).

• 450.000 reintegros de 2 € a la última cifra (5).

Curiosidad del sorteo

Es destacable que el número premiado en este 2026, el 19285, coincide exactamente con el que resultó ganador el mismo lunes de la primera semana de enero hace ocho años (8 de enero de 2018), una coincidencia estadística poco habitual en los sorteos diarios.

Próximos Sorteos

Tras el sorteo de ayer, la atención se centra hoy en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de ‘El Niño’ de la Lotería Nacional, que se celebra este martes 6 de enero. Los sorteos diarios de la ONCE se retomarán mañana miércoles 7 de enero en su horario habitual.

Nota: Se recomienda a todos los participantes comprobar sus cupones a través de los canales oficiales (web de JuegosONCE o puntos de venta autorizados). Los premios caducan a los 30 días naturales a contar desde el día siguiente al sorteo.

