A pesar del optimismo moderado en la mesa regional, la formación de Abascal señala a «Génova» como el principal obstáculo para cerrar un acuerdo de gobierno. La tensión entre las direcciones nacionales amenaza con bloquear la estabilidad en la comunidad.

La formación de un gobierno estable en Extremadura se ha convertido en un tablero de ajedrez donde las piezas se mueven en Mérida, pero las órdenes llegan desde Madrid. VOX ha roto su silencio sobre el estado de las conversaciones para lanzar un dardo directo a la cúpula nacional del Partido Popular, acusándola de interferir negativamente en un proceso que, según los negociadores locales, «estaba avanzando».

Optimismo regional vs. Bloqueo nacional

Desde VOX Extremadura se insiste en que la sintonía con el PP extremeño es productiva, pero denuncian una sombra constante que llega desde la calle Génova:

El avance: Los equipos negociadores aseguran haber consensuado puntos programáticos clave en materia de agricultura, fiscalidad y reducción del gasto político.

Los equipos negociadores aseguran haber consensuado puntos programáticos clave en materia de agricultura, fiscalidad y reducción del gasto político. La «zancadilla»: VOX sostiene que la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo está frenando la entrada de la formación ultra en el Ejecutivo regional, utilizando Extremadura como una pieza de sacrificio en su estrategia nacional de «moderación» de cara a futuros ciclos electorales.

El factor «Génova» en la negociación

Para los líderes de VOX, el comportamiento del PP nacional es contradictorio. Critican que, mientras en otras comunidades se han facilitado pactos, en Extremadura se esté imponiendo un «cordón sanitario» encubierto desde Madrid que dificulta la firma final del acuerdo de coalición.

«Parece que estamos avanzando a pesar de las zancadillas de Génova», afirman fuentes directas de la negociación, subrayando que la autonomía de los barones territoriales del PP está siendo «secuestrada» por los intereses de la dirección nacional.

Un escenario de incertidumbre

El PP, por su parte, mantiene la discreción pero no oculta su intención de gobernar con el menor número posible de condicionantes externos. La presidenta en funciones busca un equilibrio casi imposible: satisfacer las exigencias de VOX para obtener su «sí» sin desobedecer las directrices de su partido en Madrid, que teme que una foto de coalición radical lastre sus expectativas de captar el voto de centro.

¿Hacia una repetición electoral?

Aunque ninguna de las partes desea volver a las urnas, el fantasma del bloqueo planea sobre la Asamblea de Extremadura. Si VOX no ve colmadas sus aspiraciones de entrar en el Consejo de Gobierno y el PP nacional mantiene su veto a las carteras para la formación de Abascal, la negociación podría saltar por los aires en las próximas semanas.