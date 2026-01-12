La periodista Sara Carbonero continúa ingresada en un hospital de Lanzarote tras sufrir un bache de salud el pasado 2 de enero, justo después de celebrar la entrada del año 2026 en la isla de La Graciosa. Aunque las noticias que llegan desde su entorno invitan al optimismo, su salida del centro sanitario se está demorando más de lo previsto inicialmente.

Estado actual y evolución

A pesar de que se barajaba la posibilidad de que recibiera el alta este lunes, la última hora confirma un ligero retraso en sus planes de regreso a casa:

• Recuperación lenta: Según ha explicado el periodista Miquel Valls, los médicos han decidido ser cautos. Al parecer, este bache la encontró «más débil de la cuenta», lo que está haciendo que el proceso de recuperación sea algo más pausado de lo habitual.

• Señales de mejoría: Sara ya ha comenzado a responder mensajes personales en su teléfono móvil y se encuentra activa en redes sociales (recientemente ha dado «like» a una publicación de su amiga Sofía Ellar), lo que supone una señal inequívoca de que recupera fuerzas.

• Próximo objetivo: La periodista cumplirá 42 años en menos de tres semanas y el deseo de su entorno es que para entonces esté totalmente recuperada.

Su círculo de apoyo

La periodista no ha estado sola en ningún momento durante este nuevo revés de salud:

• Jota Cabrera: Su pareja no se ha separado de su cama desde el ingreso. Se le ha visto en las inmediaciones del hospital visiblemente preocupado pero dedicado por entero a su cuidado.

• Iker Casillas: El exmarido de la periodista ha querido transmitir un mensaje de serenidad. La semana pasada afirmó que «no hay que preocuparse» y este fin de semana se le ha visto cenando con amigos como Sergio Ramos y Paula Echevarría, lo que refuerza la idea de que la situación está bajo control.

El mensaje premonitorio de Sara para 2026

Horas antes de su ingreso, el 31 de diciembre, Sara compartía una reflexión en su cuenta de Instagram que hoy cobra un significado especial: