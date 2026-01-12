A partir de hoy, lunes 12 de enero de 2026, ya puedes adquirir el nuevo Abono Único del Ministerio de Transportes. Se trata de una tarifa plana diseñada para fomentar el uso del transporte público estatal, permitiendo viajes ilimitados en diversos medios por un precio fijo mensual.

Aunque el abono ya está a la venta, entrará oficialmente en vigor el próximo 19 de enero.

Precios y Modalidades

El abono es personal e intransferible, vinculado siempre a tu DNI o NIE, y tiene una validez de 30 días naturales.

• Tarifa General: 60 euros.

• Tarifa Joven (Abono Único Joven): 30 euros.

• Requisito: Haber nacido a partir del 1 de enero de 2000.

• Importante: Los jóvenes deben registrarse gratuitamente en la web del Ministerio de Transportes antes de realizar la compra.

¿Dónde y cómo comprarlo?

Desde hoy mismo puedes conseguirlo a través de los canales habituales de los operadores (Renfe y empresas de autobús estatal):

• Taquillas de estaciones.

• Máquinas autoventa.

• Páginas web y Apps oficiales de Renfe y las compañías de autobús correspondientes.

Servicios Incluidos

Este billete único unifica gran parte de la red de transporte de competencia estatal:

1. Trenes: Cercanías, Rodalies y Media Distancia de Renfe.

2. Autobuses: Líneas regulares de competencia estatal (autobuses interregionales).

3. Servicios AVANT específicos:

• Ourense – A Coruña.

• Madrid – Salamanca.

• Alicante – Murcia.

• Avant Exprés Barcelona – Tortosa (atención: queda excluido el trayecto Barcelona-Tarragona).

Normas de uso y «Juego Limpio»

Para evitar el fraude y asegurar que las plazas no se queden vacías, el Ministerio ha establecido reglas estrictas:

• Reservas en bus: Solo se permite una reserva por sentido y día (salvo trayectos cortos, donde pueden permitirse dos).

• Reservas en tren (Media Distancia): No se pueden enlazar trenes con menos de 180 minutos de diferencia (o el triple del tiempo del primer viaje) ni realizar más de 4 viajes diarios con reserva de plaza.

• Cancelaciones: Si no vas a viajar, debes anular la reserva con 24 horas de antelación en autobuses y 60 minutos en trenes Media Distancia/AVANT.

¡Cuidado con las sanciones! El uso indebido (como prestar el abono o no viajar tras reservar repetidamente) conlleva el bloqueo del abono por 60 días, la pérdida del dinero invertido y, en el caso de los jóvenes, la retirada definitiva del código de descuento.