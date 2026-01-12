El santoral católico conmemora hoy, 13 de enero, a San Hilario de Poitiers, obispo y Doctor de la Iglesia. Conocido como el «Atanasio de Occidente», fue la figura más relevante en la defensa de la divinidad de Jesucristo en la Europa del siglo IV, enfrentándose con valentía a las corrientes heréticas de su tiempo.

Nacido en el seno de una familia pagana de la nobleza gala, Hilario se convirtió al cristianismo tras una larga búsqueda intelectual y espiritual a través de la filosofía.

Defensa de la Fe: Fue elegido obispo de Poitiers (Francia) hacia el año 350. En una época en la que el arrianismo (que negaba la divinidad de Cristo) contaba con el apoyo del emperador Constancio II, Hilario se mantuvo firme en la ortodoxia.

El Exilio: Su fidelidad le costó el destierro a Frigia (Turquía). Lejos de amedrentarse, aprovechó esos años para estudiar la teología griega y escribir su obra maestra, De Trinitate (Sobre la Trinidad), que aclaró los fundamentos de la fe para las generaciones futuras.

Padre de la Himnodia: Fue uno de los primeros en introducir el canto de himnos en la liturgia occidental como método para instruir al pueblo y combatir las enseñanzas erróneas.

Legado: En 1851, el Papa Pío IX lo declaró Doctor de la Iglesia por el valor imperecedero de sus escritos.

Otros santos que se celebran el 13 de enero

Junto a la figura de San Hilario, en esta jornada recordamos a:

San Remigio de Reims, obispo: Aunque su fiesta principal se celebra también el 1 de octubre, hoy se recuerda la traslación de sus reliquias. Fue quien bautizó a Clodoveo, rey de los francos, marcando el nacimiento de la Francia cristiana.

San Hermilio y San Estratónico, mártires: Dos amigos que sufrieron el martirio juntos en Belgrado (Serbia) en el siglo IV. Hermilio era diácono y Estratónico, su carcelero, quien se convirtió al ver la entereza de su amigo y decidió morir con él.

San Godofredo de Kappenberg: Noble alemán del siglo XII que, tras conocer a San Norberto, convirtió su castillo en un monasterio premonstratense, entregando toda su riqueza a los pobres y viviendo como un humilde religioso.

Santa Juta (o Yvette): Viuda belga del siglo XIII que dedicó su vida al cuidado de los leprosos y más tarde vivió como anacoreta, destacando por sus visiones místicas.

