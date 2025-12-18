El Real Madrid de Xabi Alonso sigue siendo un equipo inexplicable desde el juego, pero perfectamente comprensible desde el gol. Tras la victoria ante el Talavera, las estadísticas confirman una «Mbappé-dependencia» casi absoluta: el francés ha participado en el 66% de la producción ofensiva del equipo esta temporada. Mientras el técnico vasco vive «con el agua al cuello», aferrado a las victorias como único aval, su estrella se sitúa a un paso de pulverizar los registros históricos de Cristiano Ronaldo.

La luz de Xabi en la oscuridad

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, un apagón momentáneo en la sala de prensa sirvió de metáfora perfecta para la situación del equipo. «Uy», exclamó Alonso cuando se fue la luz, justo cuando explicaba la titularidad y permanencia de Mbappé en el campo pese al 0-2 inicial. Para el técnico, el francés es la bombilla que ilumina un sistema que no fluye: «Ha sido decisivo porque Kylian tiene esa facilidad», sentenció el entrenador, quien reconoce implícitamente que no puede permitirse el lujo de sentarlo por miedo a que el partido se tuerza.

Cifras de leyenda: El récord de Cristiano a tiro

El 2025 de Kylian Mbappé está desafiando la lógica. Con sus dos tantos ante el Talavera, el delantero suma 58 goles con el Real Madrid en el año natural, situándose a solo dos de superar el récord histórico del club que ostenta Cristiano Ronaldo (60 goles en 2013). Su voracidad este año incluye:

• 4 Hat-tricks: Ante Valladolid, Manchester City, Barcelona y Kairat Almaty.

• 1 Póquer: Contra el Olympiacos.

• Influencia total: Ha participado en 33 de los 50 goles del equipo esta temporada (28 dianas y 5 asistencias).

Un equipo que no juega, pero remata

La dependencia es tan severa que el propio Xabi Alonso ha tenido que pedir públicamente más ayuda al resto de la plantilla: «Necesitamos que más gente tenga esa eficacia», admitió, pese a los recientes goles de Rodrygo. El juego colectivo no explica los resultados; solo el acierto individual de Mbappé sostiene a un entrenador que pende de un hilo.

Además, su racha se extiende a la selección francesa, donde ya es el segundo máximo goleador histórico con 55 tantos, acechando los 57 de Olivier Giroud.

Próxima parada: El Sevilla y el cierre del año

El último capítulo de 2025 se escribirá en el Santiago Bernabéu contra el Sevilla. Para Mbappé, es la oportunidad de superar a su ídolo Cristiano Ronaldo; para Xabi Alonso, es una bala más que esquivar en un banquillo donde las victorias son el único analgésico para un proyecto que genera dudas.