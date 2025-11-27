Una mujer falleció y un hombre resultó gravemente herido este jueves tras sufrir un ataque de tiburón en la costa norte del estado australiano de Nueva Gales del Sur, según confirmaron fuentes policiales.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 06:30 hora local (20:30 GMT del miércoles) en el parque nacional Bahía Crowdy, cerca del área de acampada de la playa Kylies. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente después de recibir avisos de que dos personas, ambas de unos veinte años, habían sido atacadas mientras se encontraban en el agua.

Pese a la asistencia inmediata de testigos, la mujer murió antes de la llegada de los paramédicos. El hombre, en estado crítico, fue estabilizado por el personal sanitario y posteriormente trasladado en helicóptero al hospital John Hunter, en la ciudad de Newcastle.

Las autoridades han cerrado la playa hasta nuevo aviso mientras se investiga qué especie de tiburón participó en el ataque. La cadena pública ABC informó de que en días previos se habían registrado avistamientos en la zona, un lugar aislado pero frecuentado por bañistas y surfistas.

Este nuevo ataque se suma a otros incidentes ocurridos recientemente en Australia. En septiembre, un surfista murió tras ser atacado por un “gran tiburón” en el norte de Sídney. Los escualos, especialmente el gran tiburón blanco, figuran entre los animales más temidos del país debido a sus esporádicos pero a veces mortales encuentros con humanos.

En lo que va de año, Australia ha registrado al menos una decena de ataques de tiburón, incluido uno a un niño de 9 años que logró sobrevivir. Cinco de estos incidentes han sido fatales. Desde 1791, el país ha contabilizado más de 1.280 ataques de tiburón, con alrededor de 260 muertes.