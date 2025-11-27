El Consejo de Administración de Servicios Turísticos de Ceuta, S.L. ha adjudicado a la empresa Amarres Ceuta SL el contrato para ofrecer paseos turísticos en barco por el litoral de la ciudad durante el año 2026. La adjudicación se realizó tras concluir el procedimiento de licitación, al que únicamente se presentó esta empresa, por un importe total de 28.836,15 euros. El servicio se prestará entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre de 2026.

El objetivo de este servicio es promover el turismo en Ceuta y mostrar los atractivos del entorno marítimo de la ciudad. Amarres Ceuta SL deberá poner a disposición de Servicios Turísticos un total de 5.000 pasajes, destinados a excursionistas y visitantes, previa coordinación y reserva.

Los paseos comenzarán y finalizarán en el pantalán junto al Muelle España e incluirán todas las maniobras propias de la navegación, como amarres, giros y paradas. La empresa percibirá únicamente el coste de los trayectos efectivamente realizados, previa presentación de facturas e informes justificativos.

Además, la adjudicataria será responsable de todos los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para garantizar la correcta ejecución del servicio, incluyendo el mantenimiento de la embarcación, certificados de navegación y equipamiento de seguridad. Cada viaje contará con al menos dos tripulantes titulados, encargados de atender a los pasajeros, ofrecer información sobre la historia y el entorno de Ceuta, gestionar reservas y consultas, distribuir material promocional y elaborar informes estadísticos sobre los viajeros.

Con esta iniciativa, Ceuta busca reforzar su oferta turística marítima y ofrecer a los visitantes una experiencia completa que combine entretenimiento y divulgación cultural.