Las llamas se propagaron rápidamente por el andamiaje de bambú instalado en uno de los bloques de la urbanización del distrito de Tai Po.

Un devastador incendio declarado este miércoles en una urbanización de rascacielos del distrito de Tai Po, en el norte de Hong Kong, ha dejado al menos catorce personas muertas y un número aún indeterminado de residentes atrapados en el interior de los edificios afectados. El fuego, de gran magnitud, se extendió con rapidez debido al andamiaje de bambú instalado en uno de los bloques, según informó la Policía citada por medios locales.

Las autoridades elevaron el nivel de alerta hasta 4 —en una escala que llega a 5— ante la veloz evolución de las llamas, que alcanzaron tres edificios residenciales. Los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para rescatar a las personas atrapadas y controlar el incendio, cuyas causas aún no han sido determinadas.

En videos e imágenes difundidas en redes sociales y en la prensa hongkonesa se observa una densa columna de humo elevándose sobre los rascacielos, así como el derrumbe de partes del andamiaje exterior consumido por el fuego. Varias carreteras de los alrededores fueron cerradas al tráfico para facilitar la labor de los bomberos y garantizar la seguridad de los residentes.

El suceso ha generado gran conmoción en la ciudad, donde los incendios propagados a través de estructuras de bambú —habituales en las obras locales— se consideran especialmente peligrosos por la rapidez con la que pueden extenderse. Las autoridades han pedido a la población evitar la zona mientras continúan las labores de extinción y rescate.