Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta: registra 3 farmacias de guardia para jueves, 10 de septiembre de 2026 (Centro, Campo Exterior y turno nocturno/24 horas).
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Según el registro del Colegio, estas son las farmacias de guardia con dirección y teléfono para localizar la más cercana.
Zona Centro
- DIAZ SEGURA (Centro) – C/VELARDE 12 – 956 51 16 23
Campo Exterior
- NUEVA (Campo Exterior) – AV REYES CATÓLICOS Nº 5 (MORRO) – 956 50 56 56
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche) – C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL) – 956 50 04 20
Lleve la receta médica y, si es posible, la información del tratamiento. Llame al teléfono de la farmacia antes de desplazarse para confirmar disponibilidad y evitar esperas.
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