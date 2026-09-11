(viernes, 11 de septiembre de 2026) Este día reúne varias efemérides concretas: en 2016 Nairo Quintana ganó la Vuelta a España en Madrid; en 2008 Telefónica anunció una OPA por el 55,1% de Telefónica Chile por 985 millones de dólares; en 1984 un incendio en La Gomera causó 22 muertos; en 1977 la Diada congregó a cerca de un millón de personas en Barcelona; y en 2025 llegó a Bogotá el primer tren del Metro de la ciudad.

Lee tambien: Horóscopo de hoy viernes 11 de septiembre de 2026: predicciones gratis en salud, amor y trabajo

2016: Nairo Quintana, vencedor de la Vuelta a España

En 2016, en Madrid, el ciclista colombiano Nairo Quintana se proclamó vencedor de la Vuelta a España.

La prueba mantiene seguimiento en Ceuta a través de las retransmisiones de las cadenas nacionales y la cobertura de prensa; para los aficionados locales la clasificación general y las etapas decisivas suelen ser motivo de atención deportiva y conversación pública.

Lee tambien: Proto y Jacinto de Roma: Mártires del siglo III | Santoral 11 de septiembre

2008: Telefónica anuncia una OPA sobre Telefónica Chile

El 11 de septiembre de 2008 Telefónica comunicó el lanzamiento de una OPA por el 55,1% de Telefónica Chile, por 985 millones de dólares, según el anuncio de la propia compañía.

1984: incendio forestal en La Gomera con 22 fallecidos

En 1984 un incendio en la isla de La Gomera causó la muerte de 22 personas; entre las víctimas figura Francisco Afonso, gobernador de Santa Cruz de Tenerife.

Estos sucesos llevaron a debates sobre prevención, coordinación entre servicios de emergencia y gestión del riesgo en zonas costeras y rurales del país.

1977: Diada en Barcelona y manifestación por el autogobierno

En la Diada de 1977, según cifras de la época, alrededor de un millón de personas se concentraron en Barcelona para reclamar el retorno de las instituciones de autogobierno.

La movilización forma parte del relato sobre la transición institucional en España y ha tenido repercusiones en el clima político nacional.

2025: llega el primer tren del Metro de Bogotá

En 2025 llegó a Bogotá el primer tren del Metro de la ciudad.

La puesta en marcha de infraestructuras de transporte suele alimentar el debate público sobre planificación y modernización de servicios, temas que son habituales también en la discusión sobre la movilidad urbana en Ceuta.

Cierre: una fecha con huella mediática

El 11 de septiembre agrupa hechos de distinta naturaleza —deporte, economía, tragedia y obras públicas— cuyos efectos trascienden su lugar de origen y alimentan la agenda informativa en ciudades como Ceuta.

Fuente: lista de efemérides facilitada por el usuario para el 11 de septiembre (viernes, 11 de septiembre de 2026).

Te puede interesar