El mítico concurso de La 2 retomará sus entregas de estreno tras el parón estival con ediciones especiales y el regreso de emblemáticos concursantes.

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En un panorama televisivo caracterizado por la rápida rotación de contenidos y formatos, Saber y ganar se mantiene como uno de los pilares más sólidos e inamovibles de la programación de RTVE. Tras el habitual periodo estival en el que La 2 ha ofrecido retransmisiones de especiales y momentos destacados de ediciones pasadas, la dirección de la cadena pública ha fijado la fecha oficial para el arranque de sus nuevas entregas de estreno.

El concurso conducido por Jordi Hurtado volverá a la parrilla con capítulos inéditos el próximo lunes 14 de septiembre de 2026 a las 15:45 horas, su franja habitual en la sobremesa del canal. La reincorporación del equipo al plató de Sant Cugat del Vallès marcará el inicio de un curso televisivo de vital importancia histórica para el formato, ya que la producción enfila el camino hacia la conmemoración de sus 30 años ininterrumpidos en antena, un hito que alcanzará formalmente en febrero de 2027.

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Para esta 30.ª temporada, el equipo de dirección ha preparado un despliegue especial que incluirá el regreso de los ‘Súper Magníficos’, repescando a concursantes emblemáticos que han marcado la historia del programa en estas tres décadas. Asimismo, la competición integrará nuevas mecánicas apoyadas en el archivo histórico de TVE sin descartar pruebas clásicas de la estructura del espacio como La parte por el todo o La calculadora humana.

En el apartado de concursantes, el programa reanudará la competición exactamente en el punto en el que se detuvo antes del descanso de verano. Los espectadores volverán a ver en pantalla a Raquel Díaz (con 1.760 puntos acumulados en su casillero), Juan Gómez (con 1.300 puntos) y Martín Escolar, quien continuará su progresión con el objetivo de convertirse en participante centenario tras acumular hasta la fecha 46.120 puntos.