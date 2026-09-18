El 18 de septiembre se conmemoran hechos tan diversos como la capitulación de Cardona (1714), la firma de la Paz de Crépy (1544) y el discurso de Juan Negrín en Ginebra (1937), junto a hitos más recientes relacionados con la televisión, la seguridad y la cultura digital. En Ceuta, estas efemérides ayudan a situar cambios nacionales e internacionales en el marco de la vida cotidiana local.

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La capitulación de Cardona, cierre de una etapa de la Guerra de Sucesión

En 1714 se produce la capitulación de Cardona en el contexto de la Guerra de Sucesión Española, un episodio que contribuyó al desenlace del conflicto y al reordenamiento político posterior.

Aunque la mayoría de las decisiones se tomaran lejos de la ciudad, las transformaciones políticas de aquel periodo afectaron el clima social y las prioridades de defensa en territorios vinculados a la Corona, entre ellos las plazas del Mediterráneo como Ceuta.

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Paz de Crépy: una salida de la guerra italiana para Carlos I

En 1544 se firma la Paz de Crépy entre Francisco I de Francia y Carlos I de España, acuerdo que supuso la salida de Carlos de la guerra italiana (1542-1546).

Para Ceuta, enclave estratégico en el Estrecho y el Mediterráneo, los movimientos diplomáticos entre potencias repercutían en las rutas comerciales y en las prioridades defensivas de la Corona, aunque las consecuencias inmediatas variaran según el contexto local.

Juan Negrín en Ginebra: denuncia ante la Sociedad de Naciones

En 1937, en Ginebra (Suiza), el presidente del Gobierno de la República Española Juan Negrín pronunció un discurso ante la Sociedad de Naciones para denunciar la intervención de Italia y Alemania en la guerra civil española.

Para Ceuta —ciudad fronteriza con un vínculo constante al Mediterráneo— las implicaciones internacionales del conflicto español formaban parte del marco informativo y político que afectaba a la península y sus territorios.

En España, comienza Luar: un programa que marca épocas televisivas

En 1992 se estrena Luar, un programa que ha perdurado en la parrilla televisiva española y que ejemplifica formatos de larga duración y seguimiento.

En Ceuta, como en el resto del país, programas de este tipo contribuyen a crear referencias culturales comunes, conversaciones públicas y rituales de consumo televisivo.

La tregua indefinida de ETA, declarada de forma unilateral

En 1999 la organización ETA declaró una tregua indefinida de forma unilateral, que según la efeméride concluyó el 3 de diciembre de 1999.

Estos episodios fueron seguidos con atención pública y política en toda España y obligaron a reflexionar sobre seguridad y convivencia también en ciudades como Ceuta.

Otros hechos del 18 de septiembre, más allá de nuestras fronteras

2022: el Huracán Fiona impacta en Puerto Rico, provocando fuertes lluvias e inundaciones.

el impacta en Puerto Rico, provocando fuertes lluvias e inundaciones. 2022: se filtraron videos de una versión inacabada de Grand Theft Auto VI , en lo que se describió como una de las mayores filtraciones de la industria de los videojuegos.

se filtraron videos de una versión inacabada de , en lo que se describió como una de las mayores filtraciones de la industria de los videojuegos. 2014: en Escocia se realiza un referéndum de independencia del Reino Unido.

en se realiza un referéndum de independencia del Reino Unido. 2011: en Sikkim (India) sucede un terremoto.

Las efemérides del 18 de septiembre muestran que decisiones diplomáticas, conflictos y cambios culturales, aunque ocurran en ámbitos distintos, acaban trazando un marco histórico que también alcanza a Ceuta, ya sea en políticas de defensa, en la agenda informativa o en la vida cultural local.

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