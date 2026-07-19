El pelotón de la ronda gala afronta este domingo, 19 de julio, una decisiva jornada de montaña de 183,9 kilómetros con el encadenamiento de Le Salève y la exigente ascensión final de categoría especial para definir las opciones de los favoritos al maillot amarillo.

El Tour de Francia 2026 continúa con el desarrollo de su calendario oficial y presenta una de las citas más relevantes para la resolución de la clasificación general antes de afrontar la última jornada de descanso de la competición. Este domingo, 19 de julio, se disputa la decimoquinta etapa de la gran ronda francesa, un trayecto de alta montaña que consta de un recorrido total de 183,9 kilómetros. El pelotón ciclista iniciará la marcha en la localidad de Champagnole y completará la jornada en la exigente llegada en alto situada en el Plateau de Solaison, un escenario que obligará a los principales aspirantes al liderato a realizar un esfuerzo definitivo en las rampas de un puerto catalogado de categoría especial.

Horarios de salida y el sprint especial de Saint-Laurent-en-Grandvaux

La organización del Tour de Francia ha fijado los horarios comerciales para el correcto seguimiento de la carrera durante este domingo. El inicio de la jornada por parte de los corredores en la localidad de Champagnole se producirá sobre las 10:55 horas. Tras el desgaste físico acumulado en el día anterior, los participantes no dispondrán de tramos de transición iniciales para dosificar las fuerzas, puesto que la competitividad se activará desde los primeros compases del perfil.

Apenas recorridos los primeros kilómetros del itinerario, concretamente en el kilómetro 17 de la etapa, los ciclistas deberán afrontar el sprint especial de Saint-Laurent-en-Grandvaux. Este punto de control de velocidad obligará a los integrantes del pelotón a pedalear a una alta intensidad desde el comienzo antes de adentrarse de forma definitiva en el terreno montañoso que caracteriza a esta decimoquinta jornada.

Las Rousses y la transición hacia el Col de la Croisette en Le Salève

Una vez superado el paso por el sprint especial, el grupo se dirigirá hacia la primera dificultad orográfica puntuable del día: el puerto de Rousses. Esta ascensión inicial cuenta con una longitud de 6,6 kilómetros de subida y presenta un desnivel medio del 5,1 %. Al coronar este alto, los ciclistas dispondrán de un amplio tramo de aproximadamente 100 kilómetros de recorrido que se desarrollará sin grandes complicaciones ni dificultades montañosas en el camino, sirviendo como antesala del bloque final.

La verdadera batalla estratégica entre los directores de equipo y los líderes de la clasificación general comenzará en las estribaciones de Le Salève. El pelotón iniciará la exigente subida a Salève a través del Col de la Croisette, un puerto de primera categoría que cuenta con una extensión de 4,8 kilómetros pero que destaca por su severidad, registrando una pendiente media del 11,2 % de desnivel.

El puerto de Mont y el desenlace definitivo en el Plateau de Solaison

Inmediatamente después de coronar el Col de la Croisette y comenzar el tramo de bajada, los ciclistas se toparán con un obstáculo corto pero que incrementará el ritmo de la carrera: el puerto de Mont. Esta pequeña subida supondrá una dificultad menor para las piernas de los corredores, pero se establece como el paso previo y preparatorio para la gran prueba final de la jornada en la meseta alpina.

El desenlace de la decimoquinta etapa quedará determinado por la ascensión al Plateau de Solaison. Este puerto, catalogado con la máxima distinción de categoría especial, presenta una longitud de 11,3 kilómetros y una pendiente media del 9,1 % de desnivel. Esta subida final se encargará de poner a prueba la resistencia límite de todos los favoritos de la carrera, perfilándose como un juez idóneo para coronar al ganador de la etapa y para clarificar las posiciones de los aspirantes al maillot amarillo de líder. Según las estimaciones de los horarios de carrera, se prevé que los últimos ciclistas vayan haciendo su entrada en la línea de meta de Solaison sobre las 13:20 horas.

Retransmisión de televisión y opciones para ver la etapa en directo

La cobertura mediática y la emisión en directo para España de esta importante jornada de montaña se podrá seguir a través de diferentes opciones televisivas y plataformas digitales. La retransmisión oficial del grupo de comunicación EITB comenzará de forma anticipada a las 14:15 horas a través de su soporte digital en la dirección web kirolakeitb.eus. Posteriormente, el canal de televisión ETB1 se incorporará a la señal en directo a partir de las 15:00 horas para ofrecer de manera íntegra todo lo que suceda en el encadenamiento montañoso final y la llegada en el Plateau de Solaison.