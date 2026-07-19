La Plaza de Toros de Valencia cierra su ciclo taurino este domingo, 19 de julio, con una novillada picada con reses de Talavante para Álvaro Serrano, Julio Norte y el valenciano Marco Polope.

La Feria de Julio de 2026 afronta su última jornada en la Plaza de Toros de Valencia tras una semana marcada por el desarrollo de su programación oficial y las inclemencias meteorológicas. El ciclo taurino, que se celebra entre el 15 y el 19 de julio, se vio alterado debido a la suspensión de la desencajonada nocturna como consecuencia del aviso rojo decretado por la ola de calor. Pese a este contratiempo, el coso de la calle de Xàtiva concluye su actividad en el ruedo con la celebración del último festejo programado en su abono.

Cartel, novillos y horario para el domingo 19 de julio

El festejo de este domingo, 19 de julio, que servirá de clausura para la feria valenciana, dará comienzo a las 19:00 horas. Para esta ocasión, la empresa ha programado una novillada picada en la que se lidiarán reses pertenecientes a la ganadería de Talavante.

La terna de profesionales encargada de trenzar el último paseíllo del ciclo está compuesta por Álvaro Serrano, Julio Norte y Marco Polope. Este último destaca como el representante local de la tarde, sumándose a la importante nómina de toreros de la tierra que han participado a lo largo de las distintas jornadas.

Balance de la Feria de Julio de 2026

Con la celebración de esta novillada picada se completa un programa que ha permitido a la afición disfrutar de un total de tres corridas de toros, especificándose que una de ellas ha tenido carácter mixto, además de la citada función de novilleros. La desencajonada nocturna, que completaba el calendario de festejos, no pudo llevarse a cabo por razones de seguridad ligadas a las altas temperaturas.

La presente edición de la Feria de Julio ha contado con un elenco de figuras del toreo entre las que ha destacado la comparecencia de Andrés Roca Rey, José María Manzanares y Alejandro Talavante, quienes compartieron cartel en el ciclo. Asimismo, la feria ha servido para potenciar la presencia de los profesionales de la Comunitat Valenciana, contando en sus combinaciones con la participación de los diestros Román, Nek Romero y Samuel Navalón, junto al mencionado novillero Marco Polope.