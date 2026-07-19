El circuito de Spa-Francorchamps acoge la décima cita del Mundial de automovilismo marcada por la apretada lucha en la zona noble entre Kimi Antonelli, George Russell y Lewis Hamilton en una temporada de cambios reglamentarios.

El Campeonato del Mundo de Fórmula 1 afronta la disputa del décimo Gran Premio de la temporada 2026 con la celebración del Gran Premio de Bélgica. El mundial de automovilismo llega a esta cita en el emblemático circuito de Spa-Francorchamps en un contexto de máxima competitividad en la zona alta de la tabla y ante el cambio de reglamento más radical de los últimos años. El evento deportivo, que se desarrolla desde el viernes 17 hasta el domingo 19 de julio, centrará la atención de los aficionados en la jornada dominical, momento en el que se disputará la carrera oficial que definirá los puntos de esta nueva parada del calendario.

La situación del Mundial: liderato de Antonelli y persecución de Mercedes

La lucha por el título mundial llega especialmente comprimida a territorio belga. El piloto monegasco Charles Leclerc llega a Spa-Francorchamps reforzado moralmente tras haber firmado una gran actuación al volante de su Ferrari en la pasada carrera de Silverstone, donde se alzó con el triunfo en el Gran Premio de Gran Bretaña. Una situación diametralmente opuesta a la vivida por el actual líder de la clasificación general, el joven piloto italiano de 19 años Andrea Kimi Antonelli, quien completó un fin de semana para olvidar en territorio británico al quedarse sin puntuar.

A pesar de ese último contratiempo, Antonelli se mantiene al frente del campeonato con un total de 171 puntos en su casillero, un registro cosechado gracias a la obtención de cinco triunfos y siete podios en lo que va de año. No obstante, el dominio del piloto transalpino se ve amenazado de cerca por su propio compañero de equipo en la escudería Mercedes, el británico George Russell. Tras finalizar en la segunda posición en la carrera de Silverstone, Russell ocupa la segunda plaza del mundial con 154 puntos, acumulando dos victorias y cinco podios en su trayectoria de la temporada.

La terna de aspirantes en la zona noble de la clasificación la completa el británico Lewis Hamilton, quien escaló al tercer peldaño del podio en el circuito de Silverstone. Hamilton se sitúa en la tercera posición del campeonato con 147 puntos, sumando una victoria y cinco podios. Por su parte, la situación del vigente campeón Max Verstappen es más descolgada, ubicándose en la séptima posición de la tabla con 76 puntos, lo que compromete sus opciones de pelear por los puestos de privilegio en esta campaña.

Expectativas españolas y horarios de la carrera en Spa-Francorchamps

En lo que respecta a los representantes españoles de la parrilla, la temporada está resultando notablemente compleja. Carlos Sainz Junior afronta la cita belga con un acumulado de 6 puntos en la clasificación general. Por su parte, Fernando Alonso logró estrenar su casillero al conseguir su primer punto de la temporada en el Gran Premio de Mónaco, una campaña difícil en la que no ha podido sumar más unidades hasta la fecha. Ambos pilotos confían en revertir la tendencia y cuajar una gran actuación sobre el asfalto del trazado de Spa-Francorchamps.

El momento cumbre del fin de semana llegará el domingo 19 de julio. La organización del campeonato ha fijado el inicio de la carrera del Gran Premio de Bélgica a las 15:00 horas (horario peninsular español), momento en el que se apagarán los semáforos y los monoplazas comenzarán las vueltas reglamentarias en busca de la victoria.

Canales de televisión y plataformas para ver la F1 en España

Los derechos de retransmisión de la Fórmula 1 en España para la temporada 2026 corresponden en exclusiva a la plataforma de emisión en continuo DAZN, servicio que ofrece la cobertura de todas las sesiones y carreras del campeonato. Como viene siendo habitual, la compañía ha renovado su acuerdo estratégico con la plataforma Movistar Plus+, de manera que toda la actividad en pista del Gran Premio de Bélgica se podrá seguir de forma simultánea a través del canal lineal DAZN F1.