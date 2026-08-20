20 de agosto: en 2023 la selección femenina de España ganó su primer Mundial de fútbol, derrotando 1-0 a Inglaterra con un gol de Olga Carmona en el minuto 29.

1988: se inaugura El Sardinero

En Santander, el 20 de agosto de 1988 se inauguró el Campos de Sport de El Sardinero, estadio que desde entonces forma parte del paisaje futbolístico de Cantabria y ha albergado encuentros de Segunda y Primera División. Su apertura consolidó un espacio para la actividad deportiva regional.

1487: Málaga cae y Gibralfaro cambia de manos

El 20 de agosto de 1487, las tropas castellanas ocuparon el castillo de Gibralfaro. El último alcaide musulmán de Málaga, Hamet el Zegri, fue apresado y excluido de la capitulación; según las crónicas, terminó encerrado y vendido como esclavo en Carmona (Sevilla).

2008: el vuelo JK5022 de Spanair se estrella en Barajas

El 20 de agosto de 2008, en el aeropuerto Madrid-Barajas, el vuelo JK5022 de Spanair sufrió un accidente durante el despegue. A bordo viajaban 172 pasajeros; el balance oficial fue de 154 fallecidos y 18 supervivientes. El siniestro dio lugar a investigaciones exhaustivas y modificaciones posteriores en procedimientos de seguridad aérea.

2009: Usain Bolt corre 19.19

En el Campeonato Mundial de Atletismo de 2009 en Berlín, Usain Bolt estableció un tiempo de 19.19 en los 200 metros, registro que marcó un hito en la era moderna del sprint y consolidó su estatus internacional.

2020: Navalni hospitalizado en Omsk

El 20 de agosto de 2020, Alekséi Navalni ingresó en un hospital de Omsk con síntomas compatibles con envenenamiento. Según reportes iniciales y declaraciones públicas, no se habían presentado pruebas concluyentes que acreditaran la participación material o intelectual del gobierno ruso en el episodio.

2023: el primer Mundial femenino de España

La final de la Copa Mundial de Fútbol Femenino 2023 —celebrada en Australia y Nueva Zelanda— terminó con la victoria de España por 1-0 frente a Inglaterra. El gol decisivo de Olga Carmona en el minuto 29 se convirtió en uno de los momentos deportivos más recordados del año.

En Ceuta, el fútbol local se disputa en el estadio municipal Alfonso Murube (capacidad aprox. 6.500 espectadores) y la ciudad —con una superficie de 18,5 km²— sigue de cerca los hitos del fútbol español.

Cierre

El 20 de agosto reúne inaugursos deportivos, episodios de guerra y tragedias aéreas junto a hitos deportivos recientes. Es una fecha que, vista en conjunto, muestra cómo hechos concretos —un gol en el minuto 29, un récord, un accidente— atraviesan la memoria pública de formas distintas.