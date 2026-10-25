El vehículo de pasajeros cayó por un terraplén de veinte metros en la carretera BV-5514 a su paso por Fogars de Montclús, movilizando un amplio despliegue de emergencias.

Lee tambien: Una investigadora del accidente de Adamuz denuncia en el Congreso presiones para alterar los informes: «Nos cambian las conclusiones»

Un aparatoso accidente de tráfico registrado en la tarde de este domingo en la comarca del Vallès Oriental (Barcelona) se ha saldado con al menos 40 personas heridas, de las cuales 20 se encuentran en estado grave, según las primeras informaciones facilitadas por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Caída por un terraplén de veinte metros

El suceso se produjo alrededor de las 17:30 horas en el punto kilométrico 18,4 de la carretera BV-5514, en el término municipal de Fogars de Montclús. Por causas que aún se están investigando, un turismo y un autobús colisionaron, provocando que este último se precipitase por un terraplén de unos veinte metros de desnivel.

Lee tambien: La Mesa del Congreso retira definitivamente la acreditación a Vito Quiles por faltas muy graves

Gran despliegue de los servicios de emergencia

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron rápidamente quince ambulancias, dos helicópteros medicalizados y tres equipos conjuntos de Bomberos y servicios sanitarios. Además, los Bomberos movilizaron un total de veinte dotaciones para atender a los afectados y realizar las labores de rescate.

Como consecuencia de la colisión y los trabajos de socorro, la vía quedó completamente cortada al tráfico. Por su parte, Protección Civil activó en fase de prealerta el plan PROCICAT para emergencias en el transporte, mientras que el teléfono de emergencias 112 atendió más de una veintena de llamadas de alerta por este accidente.