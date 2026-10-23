El Ministerio del Interior ha identificado una amenaza yihadista que insta a perpetrar atentados contra policías y manifestantes en España y otros países europeos. La alerta fue localizada en una página web vinculada al grupo terrorista Estado Islámico (Dáesh).

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El documento, titulado «Llamamiento a atacar a policías y manifestantes», es una alerta informativa de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) enviada a la Secretaría de Estado de Seguridad. En él se menciona a España, Francia, Italia y Portugal como posibles escenarios de los ataques.

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Amenaza en concentraciones multitudinarias

Los autores del documento instan a aprovechar las concentraciones multitudinarias para atentar contra los participantes y los agentes encargados de mantener el orden público. Los mensajes animan a cometer atentados mediante explosivos, armas blancas y atropellos, e incluso promueven los ataques suicidas.

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Los yihadistas consideran que los enfrentamientos entre policías y manifestantes son una oportunidad para actuar, ya que los agentes se convierten en una presa fácil durante los altercados. La alerta fue remitida a la Secretaría de Estado de Seguridad tras la detección de estos mensajes durante labores de vigilancia de espacios digitales vinculados al extremismo.