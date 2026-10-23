El término «fondo buitre» se ha convertido en una de las etiquetas más repetidas del debate español sobre vivienda. Alude a vehículos de inversión que compran a precio reducido grandes carteras de inmuebles o deuda hipotecaria para rentabilizarlas en pocos años. Esta es la explicación completa de qué son, cómo operan, cuáles son los más conocidos en España y qué dice la ley.

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Qué es un fondo buitre

Un fondo buitre, en sentido estricto, es un fondo de inversión especializado en adquirir activos a precios muy inferiores a su valor nominal, generalmente en situaciones de crisis o distressed assets. En el ámbito inmobiliario, se aplica a vehículos que compran:

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Carteras de inmuebles procedentes de ejecuciones hipotecarias o entidades financieras en reestructuración

Edificios enteros o paquetes de viviendas con inquilinos ya instalados

Deuda hipotecaria morosa, que puede acabar en adjudicaciones de inmuebles

Suelo urbano o rústico pendiente de desarrollo

El término es coloquial, no técnico. Las propias empresas prefieren denominaciones como «fondos de inversión alternativa», «gestoras patrimoniales» o «servicers». Pero en el debate público, «fondo buitre» se ha fijado como etiqueta para describir a los actores con mayor volumen de activos y, en muchos casos, con una estrategia de rentabilización rápida.

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Cómo operan en el mercado español

La operativa habitual de estos fondos en España sigue una secuencia reconocible:

1. Compra masiva a precio reducido. El fondo adquiere una cartera —a menudo de cientos o miles de inmuebles— a una entidad financiera, a la SAREB (el llamado «banco malo») o a otro propietario institucional. El descuento sobre el valor de mercado puede ser significativo, especialmente cuando se trata de activos «problemáticos» (inmuebles con ocupaciones, impagos o litigios).

2. Reclasificación de activos. El fondo analiza cada inmueble: unos se destinan a venta inmediata, otros al alquiler y otros se reservan para operaciones futuras.

3. Monetización de alquileres. En los activos destinados al arrendamiento, el fondo tiende a optimizar la rentabilidad. Esto puede implicar la subida de rentas al vencimiento de los contratos, la renegociación de condiciones con los inquilinos actuales o, en algunos casos, los desahucios por impago o finalización de contrato.

4. Venta en bloque o a particulares. Tras unos años de rentabilización vía alquiler, el fondo puede vender el inmueble a un particular o la cartera completa a otro inversor institucional, materializando la plusvalía.

5. Reinversión o salida. Los retornos se reinvierten en nuevas carteras o se distribuyen entre los partícipes del fondo. El horizonte habitual de la inversión suele ser de 5 a 10 años.

Los principales nombres del mercado español

Entre los fondos que han adquirido mayor volumen de activos inmobiliarios en España durante la última década destacan:

Blackstone. Es, con amplia diferencia, el mayor casero institucional de España. En 2017 adquirió a Santander la cartera de activos inmobiliarios heredada del Banco Popular por unos 5.000 millones de euros, en una operación conocida como «Project Quasar». A través de distintas filiales (Testa, Fidere, Anticipa) gestiona decenas de miles de viviendas en alquiler.

Cerberus. El fondo estadounidense cerró en 2018 la compra a BBVA de la mayor parte de su cartera inmobiliaria (operación «Project Marina») por unos 4.000 millones de euros. También adquirió activos de Banco Sabadell y Santander.

Lone Star. Compró en 2017 el 80% de la cartera inmobiliaria de CaixaBank (operación «Project Marina»), con unos 7.000 millones de euros en activos.

Goldman Sachs y Apollo. Han participado en distintas operaciones de compra de carteras hipotecarias y de inmuebles adjudicados.

Azora, Ares, Blackrock, TPG. Otros nombres habituales en operaciones de inversión inmobiliaria de gran volumen en España.

A estos grandes nombres se suman decenas de gestoras patrimoniales de menor tamaño, muchas de ellas españolas, que operan con lógicas similares aunque a escala más reducida.

El marco legal español

La regulación específica para proteger a los inquilinos frente a prácticas abusivas en el mercado del alquiler se ha ido desarrollando por capas:

Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Es la norma básica. Fija la duración mínima de los contratos (actualmente 5 años para arrendadores personas físicas y 7 para personas jurídicas) y las condiciones de prórroga y actualización de rentas.

Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. Introdujo figuras nuevas que afectan directamente a estos fondos:

Define al «gran tenedor» como el titular de 10 o más viviendas urbanas (o 5 en zonas tensionadas)

Permite a las comunidades autónomas declarar «zonas de mercado residencial tensionado»

En zonas tensionadas, limita la actualización de rentas al índice de referencia del Instituto Nacional de Estadística

Obliga a los grandes tenedores a ofrecer una alternativa de alquiler social a los inquilinos vulnerables antes de un desahucio

Introduce mecanismos de arbitraje previo en los procedimientos judiciales

Aplicación efectiva. La declaración de zonas tensionadas depende de cada comunidad autónoma. A fecha de octubre de 2026, Cataluña ha sido la autonomía con mayor aplicación. La Comunidad de Madrid y otros gobiernos autonómicos del PP no han activado estos mecanismos.

El debate político

El tratamiento de los fondos de inversión inmobiliaria es uno de los principales ejes de polarización en el debate español sobre vivienda:

Posiciones críticas (izquierda, movimientos vecinales). Argumentan que estos fondos han contribuido a disparar los precios del alquiler, especialmente en las grandes ciudades, al concentrar un volumen de vivienda que condiciona el mercado. Reclaman limitaciones legales a su actividad, impuestos específicos sobre viviendas vacías en manos de grandes tenedores, y mecanismos obligatorios de alquiler asequible.

Posiciones favorables al mercado (derecha, patronal inmobiliaria). Argumentan que los fondos aportaron liquidez al sistema financiero español después de la crisis de 2008, al asumir activos problemáticos que ninguna otra entidad quería. Defienden que el problema del precio de la vivienda está en la falta de oferta, no en los compradores. Advierten de que las limitaciones al mercado desincentivan la inversión y reducen la oferta.

Posiciones intermedias. Algunos analistas sostienen que ambos diagnósticos son parcialmente correctos: los fondos han cumplido una función de absorción de activos tóxicos, pero su concentración en determinadas ciudades y segmentos ha generado efectos secundarios no deseados que requieren regulación específica, no demonización.

El caso Maricarmen como ejemplo reciente

El caso del desahucio de Mari Carmen Abascal en el distrito madrileño de Retiro, en septiembre de 2026, se ha convertido en uno de los casos más citados del debate reciente. El inmueble era propiedad de la empresa Urbagestión, que elevó la renta de la inquilina de 87 años hasta los 2.650 euros mensuales.

El caso ilustra varios elementos recurrentes en este tipo de controversias: la figura del inquilino «antiguo» que residía en el inmueble antes de la compra por parte de la empresa gestora, la subida de rentas al vencimiento del contrato, la judicialización del proceso, y la movilización social como respuesta.

Posteriormente, el 22 de octubre de 2026, OKDIARIO reveló que la propia Mari Carmen Abascal había sido en su momento administradora de una sociedad inmobiliaria, FIEBA SA, con un capital social cercano a los 5,7 millones de euros en 1994. La revelación añadió complejidad al debate.

Qué puede hacer un inquilino frente a un gran tenedor

Si eres inquilino de una vivienda cuyo propietario es un gran tenedor y afrontas dificultades, estas son las vías principales:

Comprobar si estás en zona tensionada. En caso afirmativo, la actualización de rentas tiene límites legales específicos.

En caso afirmativo, la actualización de rentas tiene límites legales específicos. Solicitar el reconocimiento como persona vulnerable. Los servicios sociales del ayuntamiento emiten los informes necesarios.

Los servicios sociales del ayuntamiento emiten los informes necesarios. Pedir mediación. Oficinas municipales de intermediación, como el Servicio del Ayuntamiento de Madrid, actúan como intermediarias en estos conflictos.

Oficinas municipales de intermediación, como el Servicio del Ayuntamiento de Madrid, actúan como intermediarias en estos conflictos. Buscar asesoramiento legal. Colegios de abogados y asociaciones como PAH o Sindicato de Inquilinas prestan asesoramiento específico.

Colegios de abogados y asociaciones como PAH o Sindicato de Inquilinas prestan asesoramiento específico. Documentar todas las comunicaciones. Los burofaxes y las notificaciones escritas son clave en los procesos judiciales posteriores.

Y si eres propietario y acabas de comprar un inmueble con inquilino, la ley te obliga a respetar las condiciones del contrato vigente hasta su vencimiento y, en el caso de grandes tenedores, a ofrecer alternativas de alquiler social a inquilinos vulnerables.

Más sobre el caso que ha reactivado el debate

Este artículo se actualizará cuando se produzcan cambios normativos relevantes o nuevas operaciones de calado en el mercado inmobiliario español.