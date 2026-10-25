Barcelona se convirtió en el epicentro de disturbios este sábado, cuando un centenar de personas fueron detenidas tras una serie de actos violentos en el centro de la ciudad. Los incidentes, que incluyeron saqueos y destrucción de mobiliario urbano, se produjeron en el entorno de la plaza de Catalunya.

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Los disturbios en Barcelona fueron provocados por un grupo de jóvenes que se congregaron bajo el lema «Instituts Indignats», un movimiento inspirado en las protestas estudiantiles recientes en Francia. La concentración derivó rápidamente en violencia callejera, obligando a la intervención de la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra.

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Violencia y saqueos en el centro de Barcelona

Durante las protestas, los manifestantes causaron daños significativos en el mobiliario urbano, incluyendo la quema de papeleras y contenedores, y el derribo de motos aparcadas. Además, rompieron escaparates de comercios y saquearon varias tiendas, mientras que otras, como Zara y El Corte Inglés, cerraron sus puertas anticipadamente para evitar daños.

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Los manifestantes llegaron a levantar barricadas con contenedores, papeleras y motos en la confluencia de la calle Bergara con la plaza Catalunya, las cuales fueron incendiadas. Los Mossos d’Esquadra lograron despejar las concentraciones antes de las 22:00 horas, realizando más de un centenar de detenciones, de las cuales más de la mitad correspondieron a menores de edad.

Contexto internacional de las protestas

Los disturbios en Barcelona se enmarcan en un contexto internacional de protestas estudiantiles que han afectado a varios países europeos. En Francia, las manifestaciones han continuado con una participación masiva, aunque con menor violencia gracias a un mayor despliegue policial. En Italia, ciudades como Roma y Turín también han sido escenario de enfrentamientos entre manifestantes y la policía.

En Albania, las protestas han estado motivadas por demandas de mejoras en el sistema educativo, resultando en decenas de detenidos y más de 300 heridos. Estos eventos reflejan un clima de tensión social que se ha extendido por varios países europeos en las últimas semanas.