BILBAO – El crucero Ambition ha atracado a primera hora de este lunes, 18 de mayo de 2026, en la terminal de Getxo (Bizkaia) arrastrando un brote de gastroenteritis que mantiene actualmente a 30 personas con la infección activa a bordo. Fuentes de la Autoridad Portuaria de Bilbao han confirmado que la embarcación amarró en los muelles vizcaínos pasadas las ocho de la mañana.

En el barco viajan un total de 1.750 personas entre pasajeros y miembros de la tripulación.

Una ruta marcada por el virus y un fallecimiento

El crucero, que inició su itinerario en las islas Shetland (Reino Unido) y pasó por los puertos de Belfast, Liverpool y Brest, comenzó a registrar los primeros problemas serios a su llegada a Burdeos (Francia). Fue en la ciudad francesa donde se ratificó el fallecimiento de un pasajero británico nonagenario que padecía gastroenteritis, coincidiendo con la aparición de los primeros síntomas de vómitos y diarreas en unas 50 personas.

Antes de su llegada a aguas vascas, el Ambition continuó con su hoja de ruta por el norte de la península ibérica, haciendo escala el pasado sábado en el puerto de A Coruña y posteriormente en el puerto gijonés de El Musel, desde donde partió rumbo a Bilbao.

El norovirus: un enemigo común en alta mar

Los análisis han confirmado que el origen del brote es un norovirus, el causante más frecuente de la gastroenteritis aguda o comúnmente llamada «gripe estomacal».

Sobre el patógeno: El norovirus se caracteriza por ser altamente contagioso y por tener un período de incubación extremadamente corto. Esto facilita que se generen brotes explosivos en espacios cerrados y semicerrados —como los barcos de pasajeros—, provocando un alto número de deposiciones diarias, vómitos y malestar generalizado en los afectados.

Las autoridades sanitarias y portuarias mantienen el seguimiento de la situación a bordo para garantizar la seguridad tanto del pasaje como de la localidad de recepción.