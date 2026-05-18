LUGO — Una mujer ha fallecido tras ser apuñalada de gravedad en su domicilio de Lugo por su hijo, quien ya ha sido detenido por la Policía Nacional e ingresado de urgencia en una unidad de psiquiatría debido a que el crimen se desencadenó, presuntamente, en el transcurso de un brote psicótico.

Los trágicos hechos ocurrieron este domingo en la vivienda familiar que el presunto agresor compartía con sus progenitores, ubicada en la Praza de Bretaña de la capital lucense, muy cerca de la Comandancia de la Guardia Civil. Según fuentes policiales, fue el padre del detenido quien, al regresar a la casa, descubrió la escena y encontró a su esposa malherida con múltiples lesiones provocadas por un arma blanca.

Evacuación de urgencia y desenlace fatal

Tras el aviso de alerta, hasta el inmueble se desplazaron de inmediato varias patrullas de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, junto a un despliegue de los servicios sanitarios de emergencias. Los efectivos médicos prestaron los primeros auxilios a la víctima en el propio domicilio antes de evacuarla a toda velocidad hacia el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

La mujer ingresó en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del complejo hospitalario. A pesar de los esfuerzos del equipo médico por salvarle la vida, las fuentes sanitarias y policiales han confirmado que la víctima no pudo superar la gravedad de las heridas sufridas y falleció durante la pasada madrugada.

Arresto inmediato y custodia hospitalaria

El presunto autor del apuñalamiento fue localizado y arrestado por los agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones de la vivienda poco después de cometerse la agresión. El joven permanece bajo custodia policial, aunque debido a su estado mental y al cuadro psicótico que presentaba, se decretó su ingreso clínico directo en el área de Psiquiatría del propio hospital lucense.

La Policía Nacional ha asumido el control de la investigación para esclarecer los detalles y circunstancias que rodearon este parricidio, mientras que la autoridad judicial competente encargada del caso ha decretado el secreto de sumario sobre las actuaciones.