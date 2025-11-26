Un incendio declarado sobre las 7:30 de la mañana de este miércoles en el Hospital Santa Lucía de Cartagena (Murcia) ha obligado a desalojar a pacientes y personal sanitario de varias áreas del centro mientras los equipos de emergencia trabajaban para sofocar las llamas. El fuego, que no ha causado heridos, quedó controlado en apenas media hora.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, informó de que una dotación compuesta por 20 bomberos se desplazó rápidamente hasta el complejo hospitalario después de que el fuego se iniciara en la terraza del bloque 5. Las llamas se extendieron con rapidez hacia las plantas tercera y quinta, favorecidas por el viento, y terminaron afectando también a los bloques 6 y 4 debido a la propagación por la fachada.

El plan de emergencias del centro se activó de inmediato, lo que permitió el desalojo preventivo de los pacientes ubicados en las habitaciones cercanas al foco del incendio. Los bomberos continúan revisando habitaciones y aseos de las plantas afectadas por el intenso humo para garantizar la seguridad de los usuarios antes de su reingreso.

La alcaldesa ha señalado que todos los efectivos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Cartagena permanecen desplegados, mientras que la Policía Local ha recomendado evitar el tráfico en las inmediaciones del hospital para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Según el 112, las primeras alertas se recibieron a las 7:25 horas, un momento especialmente sensible al coincidir con el cambio de turno del personal del centro, y se contabilizaron más de una treintena de llamadas avisando del incendio.