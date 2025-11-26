La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha lanzado este miércoles una advertencia sobre un nuevo tipo de fraude que combina relaciones afectivas y promesas de inversión: las estafas amorosas en el mundo de las criptomonedas y otros activos financieros.

Según el regulador, los estafadores se hacen pasar por personas atractivas, exitosas y viajeras, asegurando haberse enriquecido mediante inversiones en criptomonedas, oro o divisas. Su objetivo es ganarse la confianza de la víctima para que invierta a través de aplicaciones o plataformas que ellos controlan.

«Una vez que inviertes, ves gráficas con rendimientos supuestamente elevados. Pero cuando intentas retirar tu dinero, la aplicación desaparece y también tu ‘nuevo amigo'», explica la CNMV. «Estas devastadoras estafas dejan a los inversores con el corazón roto y los bolsillos vacíos».

El organismo destaca que este tipo de fraude puede afectar a cualquier persona, especialmente ante la popularidad de las plataformas de citas y el auge de los activos digitales. Entre las señales de alerta se incluyen relaciones que avanzan demasiado rápido sin posibilidad de encuentro presencial, insistencia en mover la conversación a aplicaciones de mensajería privada y la presión para invertir en plataformas específicas.

La CNMV insiste en que ninguna inversión puede garantizar rentabilidades elevadas sin riesgo, y alerta del peligro de compartir información financiera o personal con desconocidos en redes sociales. «Si parece demasiado bueno para ser cierto, casi siempre no es cierto», advierte el regulador.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, verificar la legalidad de cualquier plataforma de inversión y no ceder ante peticiones de dinero de contactos recién conocidos en línea.