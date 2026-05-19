El presunto autor, un hombre de 25 años, se dio a la fuga tras el tiroteo y fue detenido horas después en el centro del municipio almeriense.

ALMERÍA. – Un terrible suceso ha sacudido a la provincia de Almería. Las fuerzas de seguridad detuvieron en la madrugada de este martes a un joven de 25 años y nacionalidad española como presunto autor del asesinato de sus padres en un tiroteo en El Ejido. El ataque violento ha dejado, además, a otras cuatro personas heridas de gravedad, entre ellas el propio hijo del agresor, un bebé de tan solo siete meses que se encuentra en estado crítico.

Los hechos ocurrieron en la última hora de la noche de este lunes, 18 de mayo, en la zona conocida como El Canalillo, un área próxima a la localidad vecina de Balanegra.

Los hechos y el despliegue policial

Alrededor de las 23:15 horas, la Guardia Civil recibió el aviso de una vecina que alertaba de haber escuchado múltiples disparos en la zona. De inmediato, se activó un fuerte dispositivo de emergencia que movilizó a:

Efectivos de la Guardia Civil , incluyendo miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR).

, incluyendo miembros del Grupo de Acción Rápida (GAR). Agentes de la Policía Nacional y la Policía Local .

y la . Servicios sanitarios de emergencia del 061.

Al llegar al lugar del crimen, las autoridades localizaron un vehículo en la calle que presentaba numerosos impactos de bala. En el interior del coche se encontraban los cuerpos sin vida de un matrimonio, quienes más tarde fueron identificados como los padres del presunto tirador.

Tras perpetrar el crimen, el sospechoso huyó del lugar. Sin embargo, tras una intensa búsqueda, agentes de la Policía Local lograron localizarlo y proceder a su arresto horas después en la zona centro de El Ejido. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los motivos de la balacera.