Martes, 19 de mayo de 2026. El tiempo en España se reparte de forma desigual entre zonas. Mientras en buena parte del país predominan los cielos poco nubosos o despejados, en el área mediterránea y el extremo noroccidental aparecen intervalos nubosos y, en algunos puntos, probabilidades de lluvia. Los datos que siguen proceden de la información municipal pública de la AEMET, consultada por capital.

En la jornada de hoy, las temperaturas oscilan de forma moderada, con máximas que van desde los 21°C en la zona atlántica norte hasta los 31°C en el centro y el sur peninsular. El viento, cuando sopla, suele mantenerse en rangos suaves a moderados, con especial atención en Baleares y Canarias por rachas y sectores del flujo.

Norte peninsular

En el norte, la tendencia es de cielos con nubes variables. Bilbao registra 26°C de máxima y 11°C de mínima, con intervalos nubosos y un viento en calma (C) 0 km/h; la probabilidad de lluvia es del 30%. Hacia el noroeste, en Coruña (A) el termómetro marca 21°C de máxima y 15°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia, viento del O 20 km/h y probabilidad de lluvia del 100%.

La combinación de nubosidad y mayor chance de precipitaciones en la costa atlántica define el carácter del día en esta franja norte, mientras que en el entorno de Bilbao el ambiente se mantiene más irregular que lluvioso.

Centro peninsular

El centro peninsular combina buen tiempo y temperaturas en ascenso. Madrid se mueve entre 13°C de mínima y 27°C de máxima, con poco nuboso y viento del SO 10 km/h; la probabilidad de lluvia es del 0%. Zaragoza, por su parte, presenta un comportamiento similar: 14°C de mínima y 31°C de máxima, poco nuboso, viento del O 5 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

Según AEMET, en esta zona la estabilidad atmosférica es la protagonista, con cielos despejados o casi despejados durante la mayor parte del día y sin expectativas de precipitaciones.

Sur peninsular

En el sur, el día se presenta especialmente claro en amplias áreas. Ceuta anota 25°C de máxima y 15°C de mínima, con nubes altas y viento del E 15 km/h; la probabilidad de lluvia es del 0%. Sevilla, con 31°C de máxima y 13°C de mínima, disfruta de un cielo despejado, viento NE 5 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

La ausencia de lluvia y el protagonismo del sol marcan el ritmo del día en el sur peninsular, con temperaturas altas para la época, especialmente en Sevilla.

Mediterráneo

El área mediterránea es la más activa en términos de nubosidad con posible precipitación. Barcelona alcanza 23°C de máxima y 15°C de mínima, con intervalos nubosos con lluvia escasa, viento del S 15 km/h y una probabilidad de lluvia del 70%. En València, el panorama es más estable: 27°C de máxima y 15°C de mínima, poco nuboso, viento del E 15 km/h y probabilidad de lluvia del 0%.

AEMET refleja así una jornada con contrastes entre el litoral barcelonés, donde la lluvia puede aparecer de forma puntual, y el entorno valenciano, con predominio de cielos poco nubosos.

Islas Baleares

En Baleares se combinan nubes poco densas con un régimen de viento más notable. Palma registra 24°C de máxima y 13°C de mínima, con poco nuboso y viento del SO 20 km/h; la probabilidad de lluvia es del 0%. La jornada, por tanto, apunta más a un ambiente despejado que a un día de precipitaciones.

La clave en esta zona será el viento, que puede sentirse más a lo largo del día por su componente y velocidad, aunque sin expectativas de lluvia según los datos municipales aportados por AEMET.

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Islas Canarias

En Canarias, la nubosidad adquiere protagonismo y el viento muestra valores más altos en Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria presenta 23°C de máxima y 18°C de mínima, con nuboso y viento del N 30 km/h; la probabilidad de lluvia es del 25%. En el conjunto de la jornada, la expectativa de chubascos es moderada, con más riesgo de que la lluvia sea eventual que general.

Con cielo cubierto parcialmente y vientos del norte, el tiempo en el archipiélago mantiene un perfil estable, aunque más “activo” que el de otras zonas peninsulares con cielos despejados.

Recomendaciones

Si vas a estar en el litoral mediterráneo, especialmente en torno a Barcelona , considera que la probabilidad de lluvia (70%) aconseja llevar un paraguas o prenda impermeable ligera.

, considera que la aconseja llevar un paraguas o prenda impermeable ligera. En la fachada atlántica norte, donde Coruña llega al 100% de probabilidad , planifica con margen y revisa la evolución de la nubosidad.

llega al , planifica con margen y revisa la evolución de la nubosidad. En Baleares y Canarias, ten en cuenta el viento: en Palma (SO 20 km/h) y Las Palmas (N 30 km/h) puede condicionar actividades al aire libre.

En conjunto, el martes 19 de mayo de 2026 ofrece una España mayoritariamente estable, con diferencias claras: estabilidad y poco riesgo de lluvia en gran parte del centro, sur y este, frente a una mayor presencia de nubes y posible precipitación en el norte atlántico y el entorno mediterráneo. Toda la información se basa en los datos municipales públicos de la AEMET.