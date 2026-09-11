El ensayo clínico con Rasonque, un medicamento aprobado de forma acelerada por la FDA, demuestra aumentos en la supervivencia y frena el avance del tumor metastásico con el principio activo daraxonrasib.

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El cáncer de páncreas se sitúa entre las neoplasias con peor pronóstico y mayor tasa de mortalidad en España. Una de las mayores complejidades para abordar esta enfermedad reside en la falta de síntomas específicos durante sus fases iniciales, donde es poco habitual que aparezcan señales claras que permitan una detección temprana. Ante este escenario, los avances que logran mejorar las alternativas terapéuticas representan un cambio relevante para los enfermos. Recientemente, los resultados de una investigación clínica han puesto de manifiesto que un nuevo tratamiento ha logrado duplicar la tasa de supervivencia en personas diagnosticadas con este tumor.

Esta patología se posiciona como una de las tumoraciones más agresivas del sistema digestivo, condición condicionada en gran medida por la localización anatómica del páncreas. El órgano se sitúa detrás del estómago y del colon, en una zona contigua a estructuras vasculares y orgánicas fundamentales como el duodeno, la vía biliar, la aorta y diversas arterias y venas intestinales. Habitualmente, las manifestaciones clínicas de la enfermedad emergen cuando el proceso tumoral ha alcanzado etapas avanzadas. Entre los signos más habituales figuran la pérdida involuntaria de peso, el dolor o malestar abdominal con irradiación hacia la espalda o los costados, la aparición de ictericia —caracterizada por la coloración amarillenta de la piel y las escleróticas— y el prurito o picor cutáneo.

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Evidencia clínica y mecanismo de acción

La mejora en las expectativas de supervivencia se ha constatado tras la realización de un ensayo clínico a gran escala en el que han participado más de 500 pacientes adultos aquejados de la variante más común de cáncer de páncreas. Los datos del estudio, tras presentarse en el marco del congreso anual de la Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO), se han publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine.

El tratamiento evaluado es Rasonque, un fármaco producido por la firma estadounidense Revolution Medicines que ha recibido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). La formulación tiene como principio activo el daraxonrasib, una píldora de toma diaria concebida para adultos con cáncer de páncreas metastásico que hayan recibido intervenciones previas o presenten contraindicación para someterse a quimioterapia combinada.

A diferencia de los abordajes tradicionales, el principio activo actúa inhibiendo de forma directa las distintas variantes de la proteína RAS, la cual interviene en el crecimiento de las células cancerígenas. Respecto a este mecanismo, el doctor Mariano Ponz, oncólogo médico del Área de Cáncer de Hígado y Páncreas del Cancer Center de la Universidad de Navarra, destaca que los descubrimientos implican una modificación en el abordaje terapéutico de la patología, dado que daraxonrasib constituye una terapia dirigida frente a la vía molecular RAS y no una quimioterapia. Según el especialista, el fármaco aporta al paciente un incremento en la supervivencia, mayor tiempo libre de progresión de la enfermedad y mejor calidad de vida, al tiempo que supone para la comunidad científica el inicio de una vía de investigación en un ámbito históricamente complejo.

Autorización de la FDA y demanda del tratamiento

La divulgación de los datos arrojados por el ensayo provocó un incremento vertiginoso en la demanda de la medicación. Esta circunstancia llevó al organismo regulador estadounidense a otorgar una autorización de acceso acelerado para la comercialización del fármaco.

En relación con el proceso de desarrollo y la respuesta regulatoria, el director ejecutivo de Revolution Medicines, Mark Goldsmith, ha manifestado que esta aprobación refrenda más de diez años de trabajo focalizado en el cáncer de páncreas, en particular sobre las afecciones impulsadas por la vía RAS, lo que representaba uno de los retos más complejos de la medicina, la biología del cáncer y el descubrimiento de nuevos medicamentos.