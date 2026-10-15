El delantero brasileño mostró su enfado tras ser sustituido en el minuto 58 con 3-1 en contra ante la Roma, en una noche convulsa marcada por la ratificación de su sanción de cuatro partidos en LaLiga que le impedirá disputar El Clásico.

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Tensión en el vestuario madridista tras el paso del Real Madrid por la capital italiana. El conjunto dirigido por José Mourinho logró rescatar una victoria agónica sobre la bocina en el Estadio Olímpico de Roma, pero el triunfo no logró amortiguar la marejada en torno a Vinícius Jr. El ‘7’ blanco volvió a firmar una actuación gris, señalada por la pérdida de balón que propició el segundo tanto romanista, y escenificó un sonado enfado al ser sustituido en el minuto 58 del encuentro para dar entrada a Endrick.

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Con un 3-1 adverso en el marcador, Mourinho movió ficha con un doble cambio táctico para meter a Endrick y Arda Güler por el atacante brasileño y Denzel Dumfries. La decisión del técnico portugués no sentó bien a Vinícius, quien abandonó el terreno de juego entre gestos explícitos de disconformidad y pidiendo explicaciones al banquillo sobre su sustitución.

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Mourinho resta hierro pero ataca a la resolución del Comité

Cuestionado en rueda de prensa por el desplante de su estrella, José Mourinho apeló a la empatía competitiva del futbolista, si bien dejó claro que no tolera ademanes de indisciplina. «Es normal que no esté contento. No me gusta, pero si él hace lo que tantos hacen, que después tiran la botella, son cosas que no me gustan, obviamente, pero es normal la frustración de un jugador importante. Lo importante es que tras el partido estaba muy feliz con la victoria del equipo», justificó el técnico de Setúbal.

No obstante, el preparador portugués cargó duramente contra la oportunidad del fallo disciplinario dictado horas antes del choque europeo, que confirmó un castigo de cuatro partidos de suspensión a Vinícius por su expulsión ante el Villarreal tras un altercado con Saliba. La resolución dejará al atacante fuera de combate para las próximas cuatro jornadas continentales e impositivas de LaLiga, apartándole definitivamente del choque ante el FC Barcelona.

«Esa historia de saber dos horas antes del partido que tiene cuatro partidos de suspensión no merece comentarios. Los madridistas no son estúpidos, y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente. Intentó bloquear sentimientos muy difíciles durante el partido», aseveró Mourinho, cerrando filas con su jugador en pleno bache de rendimiento futbolístico y anímico.