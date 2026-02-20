La seguridad de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo intervino en las gradas de Bormio para retirar símbolos independentistas. La decisión, basada en la estricta neutralidad política que exige la Carta Olímpica, ha provocado la reacción inmediata de Junts ante el Govern.

La jornada del jueves 19 de febrero de 2026 pasará a la posteridad por el éxito deportivo de Oriol Cardona, quien se alzó con la medalla de oro en la prueba de sprint de esquí de montaña. Sin embargo, el hito histórico —el segundo oro invernal para España tras el de Paquito Fernández Ochoa en 1972— se vio acompañado por la polémica debido a la aplicación de la normativa del Comité Olímpico Internacional (COI) sobre símbolos políticos.

Aplicación de la Regla 50 en Bormio

Durante la celebración en el Stelvio Ski Centre, miembros de seguridad del COI procedieron a requisar varias esteladas portadas por familiares y seguidores de los esquiadores catalanes Oriol Cardona y Ot Ferrer.

El organismo se amparó en la , que prohíbe taxativamente cualquier tipo de «manifestación o propaganda política, religiosa o racial» en instalaciones olímpicas. El incidente: Según vídeos difundidos en redes y medios como 3cat, los aficionados entregaron las banderas sin causar altercados tras pedir explicaciones a los operarios, quienes insistieron en mantener la política de «sede limpia».

Reacción política: Junts pide explicaciones

El veto a las banderas independentistas ha generado un choque político en Cataluña. El grupo parlamentario de Junts ha registrado una batería de preguntas dirigida al Govern de la Generalitat:

Presencia institucional: La diputada Montse Ortiz subrayó que el conseller de Deportes, Berni Álvarez, se encontraba presente durante el incidente. Libertad de expresión: La formación reclama saber qué gestiones se realizaron para evitar lo que consideran una «vulneración de la libertad de expresión» de los aficionados. Actuación ante el COI: Junts insta al Ejecutivo catalán a pedir responsabilidades tanto al COI como al Comité Olímpico Español (COE).

¿Qué dice exactamente la Regla 50?

Esta normativa es el pilar de la neutralidad en los Juegos y busca que el foco permanezca exclusivamente en el rendimiento deportivo: