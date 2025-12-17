La sociedad Mediaciones Martínez SL, identificada por un auto judicial como la principal tapadera utilizada por el ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Vicente Fernández, junto a Leire Díez y el empresario Antxón Alonso, disparó su facturación en el año clave de la investigación sin contar con trabajadores y compartiendo domicilio social con medio centenar de empresas en un piso del barrio de Salamanca, en Madrid.

Según la documentación depositada en el Registro Mercantil, la compañía pasó de ingresar 47.060 euros en 2021 a 504.900 euros en 2022, multiplicando por diez su cifra de negocio en apenas un ejercicio. Todo ello con una plantilla declarada de cero empleados y operando desde un séptimo piso de la calle Serrano en el que figuran domiciliadas otras 50 sociedades.

El auto del Juzgado de Instrucción número 6, que acordó la libertad provisional de los investigados, sostiene que Mediaciones Martínez fue utilizada “principalmente” para canalizar comisiones derivadas del amaño de ayudas públicas y contratos entre 2021 y 2023. La resolución judicial califica la operativa como “facturación mendaz” asociada al cobro de comisiones.

Ninguno de los miembros investigados figura formalmente como administrador de la mercantil, aunque la investigación considera acreditado que actuaba como estructura instrumental de la trama. Entre los clientes señalados se encuentra Arapellet, filial del grupo de energías renovables Forestalia, que obtuvo una ayuda de 18 millones de euros de Sepides, dependiente de la Sepi, presuntamente con la intermediación del grupo investigado.

El apoderado de Arapellet, Roberto Pérez Águeda, aparece vinculado a decenas de sociedades domiciliadas en el mismo inmueble que Mediaciones Martínez. Según el Registro Mercantil, hasta 50 empresas relacionadas con Pérez Águeda comparten un piso de 197 metros cuadrados con tres habitaciones y tres baños, lo que supone una media de 17 sociedades por despacho o baño.

En la puerta del inmueble únicamente figuran los rótulos de dos firmas: GVJ&Associates Economistas y Abogados y Grupo Renew Energy. El resto de sociedades, con denominaciones tan dispares como Mercurio & Saturno SL o Researching Energy Mandarina Tango, carecen de presencia visible, lo que refuerza la tesis de que muchas de ellas serían estructuras mercantiles sin actividad real.

Mediaciones Martínez se constituyó en Zaragoza en 2009 y trasladó su domicilio social a Madrid coincidiendo con el periodo de mayor actividad de la trama. En 2022 declaró más de 262.000 euros de beneficio, más de la mitad de su facturación anual, tras consignar 238.383 euros como “otros gastos de explotación”. Ese ejercicio coincide con varias operaciones investigadas, entre ellas el rescate de 112,8 millones concedido al grupo Tubos Reunidos por la Sepi.

En 2023 la facturación descendió hasta los 170.000 euros, aunque el patrimonio neto se mantuvo en niveles similares. Posteriormente, la sociedad cambió su denominación a Promociones Inmobiliarias Ku-Ma. Su administrador, Carmelo Aznárez, gestiona una docena de sociedades adicionales y figura también al frente de Soluciones Anci, la mercantil que aparece como propietaria de Mediaciones Martínez, pese a declarar un patrimonio neto sensiblemente inferior al de su filial.