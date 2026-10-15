MADRID — Un nuevo testimonio recogido por OKdiario vuelve a situar en el foco mediático los negocios de la red de saunas y locales nocturnos que regentaba Sabiniano Gómez, padre de Begoña Gómez y suegro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una exencargada y empleada de máxima confianza de estos establecimientos ha revelado detalles sobre la operativa interna de estos locales, describiendo un ambiente en el que presuntamente proliferaba el consumo de drogas y el manejo de ingentes cantidades de dinero en efectivo al margen del control tributario.

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Según el relato de la exempleada, que trabajó durante cerca de dos décadas en establecimientos del grupo como la emblemática sala Castellana 180 o el local Adán, en el interior de las instalaciones «corría la cocaína» y el tráfico de sustancias era habitual, asegurando que aunque formalmente se advertía en contra, en la práctica se hacía «la vista gorda» de forma sistemática.

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Billetes sin declarar, sobres en B y bolsas de dinero

La testigo detalla minuciosamente el funcionamiento financiero y contable de los locales, afirmando que el dinero recaudado por los servicios prestados no se declaraba en su totalidad a la Hacienda Pública. Según su testimonio, la facturación oficial constituía únicamente una fracción de los ingresos reales, mientras que el grueso de la recaudación se guardaba en bolsas repletas de billetes de efectivo.

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Asimismo, la trabajadora sostiene que las nóminas oficiales de las plantillas no reflejaban las retribuciones reales y que los sobresueldos y pagos complementarios se entregaban regularmente «en sobres en B». En este sentido, la exempleada llega a señalar el papel de la familia de Begoña Gómez en la supervisión de estas dinámicas económicas y contables.

«Sánchez conocía los negocios y la procedencia del dinero»

A preguntas del medio, la exencargada asevera con rotundidad que Pedro Sánchez era plenamente consciente de la naturaleza de los negocios de su suegro, de la procedencia de la fortuna familiar y de las dinámicas que rodeaban a los locales. Aunque señala que el actual jefe del Ejecutivo no solía acceder al interior de la zona de saunas, afirma que acudía con frecuencia a las oficinas de la empresa y mantenía conversaciones directas con Sabiniano Gómez sobre proyectos e inversiones.

La testigo, que actualmente atraviesa por graves problemas de salud, concluye su testimonio asegurando que se siente profundamente decepcionada por el trato recibido tras haber dedicado 20 años de trabajo a los negocios de la familia, decidiéndose a romper su silencio para que «salga a la luz la verdad» sobre lo que sucedía tras las puertas de la red de locales.