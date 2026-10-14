La publicación señala que el familiar de la esposa del presidente del Gobierno arrienda espacios comerciales reconvertidos sin salidas de humo ni condiciones idóneas de habitabilidad.

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Madrid — Una investigación publicada por el diario OKDIARIO señala que Francisco Enrique Gómez Serrano, tío de Begoña Gómez —a quien el medio vincula con la gestión de antiguos negocios de prostitución en Madrid junto a la familia—, obtiene unos ingresos mensuales estimados en 6.000 euros mediante el arrendamiento de antiguos locales comerciales y pisos a ciudadanos inmigrantes.

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Según detalla la información periodística, los inmuebles, ubicados en la capital, corresponden a antiguos locales e infraestructuras comerciales que habrían sido subdivididos o acondicionados para su uso como vivienda. La investigación subraya que los espacios carecen de licencias adecuadas y de elementos técnicos básicos para la habitabilidad, como salidas de humo o ventilación reglamentaria.

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Un entramado de arrendamientos bajo la lupa

El reportaje de OKDIARIO enmarca estos arrendamientos en la actividad inmobiliaria desarrollada por la familia a partir de sociedades constituidas décadas atrás. De acuerdo con el medio, los locales son alquilados a personas en situación de vulnerabilidad o recién llegadas a España, quienes pagan rentas por espacios que no cumplen la normativa urbanística municipal de vivienda.

La publicación de esta información se suma a la serie de investigaciones periodísticas que el citado medio viene realizando sobre el patrimonio, las sociedades familiares y los antecedentes de los negocios vinculados al entorno familiar de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.