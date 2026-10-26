Barcelona (EFE). — Los equipos de emergencia y técnicos de la compañía de transportes prevén utilizar este lunes una grúa de grandes dimensiones para rescatar el autobús que en la víspera se precipitó por un terraplén de unos veinte metros en la provincia de Barcelona.

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Fuentes de los Bomberos de la Generalitat han indicado que dieciséis dotaciones del cuerpo permanecen desplegadas en la zona del siniestro —ubicada en la carretera BV-5114, a su paso por el municipio de Fogars de Montclús—. Entre los efectivos movilizados figuran unidades caninas, equipos de rescate y operadores de drones, que continúan peinando el perímetro para asegurar que no queden más afectados.

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Balance del accidente y labores de búsqueda

El siniestro se produjo sobre las 16:43 horas del domingo, cuando un autobús de línea se salió de la vía y cayó por el desnivel. El accidente se saldó con un balance de 83 personas heridas, de las cuales siete se encuentran en estado grave, presentando principalmente fracturas y diversos traumatismos.

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A pesar de que los efectivos de rescate mantienen las labores de rastreo preventivo, los bomberos ya descartaron anoche «con una probabilidad muy alta» la existencia de más víctimas atrapadas bajo los restos del vehículo o en las inmediaciones, tras emplear tecnología de cámaras térmicas y perros de búsqueda. En la emergencia inicial, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) movilizó 33 ambulancias, dos helicópteros medicalizados y tres equipos conjuntos de intervención.