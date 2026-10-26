Toledo. — Un niño de ocho años de edad ha tenido que ser evacuado de urgencia al Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) tras sufrir una fuerte descarga eléctrica cuando se disponía a abandonar una atracción de feria instalada en el municipio toledano de Consuegra.

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Según han informado fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso se produjo al filo de las 18:16 horas de este domingo en la plaza de San Juan de la localidad, en el momento en que el menor descendía de unas camas elásticas.

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Asistencia médica y traslado de urgencia

Como consecuencia de la sacudida eléctrica, el menor quedó inconsciente en el lugar de los hechos. Sanitarios de urgencias le prestaron los primeros auxilios facultativos sobre el terreno antes de proceder a su estabilización y traslado en una UVI móvil al centro hospitalario.

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Hasta el emplazamiento del incidente se desplazaron también dotaciones de la Policía Local para recabar los primeros datos e iniciar las diligencias encaminadas a esclarecer las circunstancias del fallo eléctrico en la instalación de feria.