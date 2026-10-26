Un autobús de la compañía Sagalés se precipitó este domingo por un terraplén de 20 metros en Fogars de Montclús, Barcelona, tras colisionar con un turismo en la carretera BV-5114. El accidente, ocurrido a las 16:43 horas, ha dejado un saldo de 83 personas atendidas por los servicios de emergencia, de las cuales 58 presentan heridas leves, 18 están en estado menos grave y siete se encuentran en estado grave.

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La consellera de Salut, Olga Pané, informó desde el centro de control del accidente, ubicado en el restaurante La Font de Cal Guardià, que no se descartan víctimas mortales. Los Bombers están rastreando la zona, de difícil acceso, en busca de posibles pasajeros que hayan salido despedidos tras la caída del autobús.

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Operativo de emergencia en marcha

El operativo de emergencia desplegado incluye 23 ambulancias, dos helicópteros medicalizados y tres equipos conjuntos del SEM y Bombers de la Generalitat. Los equipos están utilizando drones y personal para rastrear un radio de 30 metros alrededor del autobús, y se espera que perros entren en la zona una vez se haya liberado el escenario para descartar la presencia de personas.

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De los siete heridos graves, cuatro han sido trasladados a hospitales: uno al Hospital Trueta de Girona, otro al de Granollers, y un tercero al Vall d’Hebrón en Barcelona. También se ha trasladado a uno de los heridos menos graves al Hospital de Granollers.

Reacciones y medidas tras el accidente

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado su preocupación por el accidente y se mantiene en contacto con las conselleras de Interior y Salut para seguir la evolución de la situación. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha agradecido el trabajo de los equipos de emergencia y ha deseado una pronta recuperación a los heridos.

La compañía Sagalés ha comunicado que está colaborando con las autoridades y servicios de emergencia para esclarecer las circunstancias del accidente. Protecció Civil ha activado en fase de alerta el plan Procicat y ha puesto en marcha la operativa territorial para coordinar las actuaciones de emergencia.

La Cruz Roja ha habilitado un centro de acogida en Sant Celoni para atender a las personas afectadas, y en coordinación con el SEM, se han activado profesionales de apoyo psicológico. Voluntarios de Santa Maria de Palautordera y Sant Pere de Vilamajor también se han movilizado para apoyar el dispositivo de emergencia.