El soldado Sergio Ajenjo Cordero, de la Compañía de Transmisiones, ha fallecido en un accidente de tráfico en las instalaciones militares al verse implicado un camión del recinto, en unos hechos que investiga la Guardia Civil.

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Un militar perteneciente a la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X ha fallecido en la mañana de este jueves tras sufrir un atropello en las instalaciones de la base militar Guzmán el Bueno X, ubicada en la localidad de Cerro Muriano (Córdoba). El trágico suceso ha sido confirmado por fuentes del Ministerio de Defensa tras haberse visto implicado en el siniestro un camión perteneciente al propio recinto militar.

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La víctima ha sido identificada como el soldado Sergio Ajenjo Cordero, destinado en el Batallón de Cuartel General de la citada brigada y encuadrado operacionalmente en la Compañía de Transmisiones. El joven militar había formalizado su ingreso en el Ejército de Tierra el pasado año 2025.

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Investigación de la Guardia Civil y levantamiento del cadáver

Según han informado fuentes de la investigación, el accidente de tráfico ha tenido lugar en una franja horaria comprendida entre las 9:30 y las 10:00 horas del jueves. A esa hora, los efectivos de la Guardia Civil recibieron el aviso de la emergencia y se desplazaron con celeridad hasta el lugar de los hechos dentro de la instalación militar.

Una vez personados en el punto del siniestro, los agentes del Instituto Armado procedieron a la apertura de las correspondientes diligencias judiciales con el objetivo de esclarecer las causas y circunstancias precisas en las que se ha producido el fatal atropello. Tras llevar a cabo las primeras pesquisas sobre el terreno, las autoridades judiciales y policiales procedieron al levantamiento del cadáver en torno a las 13:00 horas.

Condolencias del Ejército de Tierra

A través de un comunicado oficial emitido por el Cuartel General del Ejército de Tierra, la institución militar ha manifestado su «profundo dolor» ante el fallecimiento del soldado Sergio Ajenjo Cordero en un «accidente de tráfico cuyas causas están sujetas a investigación».

Desde la institución han querido trasmitir su «más sincero pésame y el apoyo incondicional a sus familiares y compañeros» de la Brigada ‘Guzmán el Bueno’ X en este «momento de inmensa tristeza para todos los componentes del Ejército de Tierra», concluyendo el mensaje institucional con la afirmación de que «su memoria y entrega a la Patria quedarán siempre presentes en nuestros corazones. Descanse en paz». En esta misma base militar de Cerro Muriano fallecieron dos militares ahogados mientras participaban en unas maniobras en diciembre de 2023.