El mundo de la tauromaquia está de luto tras el fallecimiento del matador de toros segoviano Andrés Hernando, quien ha perdido la vida este lunes a los 88 años de edad en un trágico accidente de tráfico en la provincia de Ávila, donde fijaba su residencia habitual. El siniestro se produjo en torno a las 18:00 horas en el punto kilométrico 260 de la carretera N-110, a la altura del cruce del polígono de La Colilla, cuando el turismo que conducía el diestro colisionó frontalmente contra un autobús de pasajeros. Afortunadamente, tanto el chófer como los 34 ocupantes del autocar resultaron completamente ilesos tras el impacto.

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Nacido el 26 de febrero de 1938 en la localidad de La Velilla, perteneciente al municipio segoviano de Pedraza, Hernando fue una de las figuras castellanas más representativas e influyentes de la tauromaquia durante las décadas de 1960 y 1970. Tomó la alternativa el 1 de julio de 1962 en el coso de Segovia de la mano de Victoriano Valencia como padrino y con Santiago Martín ‘El Viti’ como testigo, ratificando su doctorado dos años más tarde en la plaza de Las Ventas de Madrid.

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Grandes hitos en Las Ventas y el histórico indulto en Barcelona

A lo largo de sus 13 temporadas en activo como matador de toros, Andrés Hernando logró forjar una brillante carrera llena de triunfos de gran calado. Entre sus mayores hazañas destaca haber salido en tres ocasiones por la Puerta Grande de Las Ventas, incluyendo una memorable actuación en la Corrida de la Beneficencia de 1964, festejo en el que compartió cartel con Manuel Benítez ‘El Cordobés’.

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Otro de los momentos cumbres de su trayectoria taurina tuvo lugar el 23 de mayo de 1968 en la Monumental de Barcelona. En aquella tarde, el diestro segoviano pasó a la historia al lograr el indulto de Potrico, un célebre ejemplar perteneciente a la legendaria ganadería de Pablo Romero.

Su retirada de los ruedos y el homenaje en el templo madrileño

Andrés Hernando decidió cortar la coleta y retirarse definitivamente de las arenas el 5 de octubre de 1974 en la plaza de toros de Segovia. No obstante, tras su adiós como matador en activo, jamás llegó a desvincularse de la fiesta nacional, continuando fuertemente ligado al sector durante décadas en su faceta como empresario taurino y ganadero.

Su relevante legado dentro del del arte del torreo volvió a ser honrado institucionalmente en el año 2023. Coincidiendo con el 60.º aniversario de su alternativa, el torero recibió un emotivo reconocimiento a su trayectoria mediante la colocación y descubrimiento de un azulejo conmemorativo en los pasillos de Las Ventas.