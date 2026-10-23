Mientras el Instituto Armado confirma los arrestos por presuntos delitos de incitación a la violencia y desórdenes, la organización humanitaria denuncia «graves fallos de procedimiento» durante el registro y niega que los detenidos pertenezcan a su entidad.

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Redacción / Ceuta

La Guardia Civil ha confirmado la detención de dos personas en el marco de una operación vinculada a las instalaciones de la organización no gubernamental No Name Kitchen en Ceuta. El operativo, que se originó a raíz de una investigación en la ciudad autónoma, se saldó con el arresto de un hombre en Ceuta y de una mujer en Valencia, según han detallado fuentes del Instituto Armado.

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Desarrollo del operativo y acusaciones

El dispositivo policial comenzó de madrugada, en torno a las 06:30 horas, cuando los agentes irrumpieron en la sede de la oenegé situada en la confluencia entre las calles Reyes Católicos y la Almadraba. Fuentes relacionadas con la investigación apuntan a que los motivos de las detenciones estarían relacionados con presuntos delitos de incitación a la violencia y desórdenes. Se espera que en las próximas horas el arrestado en Ceuta sea puesto a disposición judicial, mientras que se tramita el traslado de la detenida desde Valencia.

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La respuesta y denuncia de la ONG

Por su parte, No Name Kitchen emitió un comunicado en el que rechazó frontalmente los hechos, asegurando que las personas detenidas «no pertenecen a nuestra entidad» y calificando la actuación como una estrategia de «intimidación y disuasión» contra su labor humanitaria de apoyo a personas vulnerables.

La organización denunció «graves fallos de procedimiento» durante la entrada de los agentes —afirmando que se produjo sin previo aviso y que se confiscaron dispositivos electrónicos sin la debida entrega de actas de inventario—, al tiempo que anunció que emprenderá acciones legales para defender su honorabilidad y el trabajo que realizan en la zona.