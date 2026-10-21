Una mujer interrumpió con un silbato el acto de Alvise Pérez en el Parque María Cristina de Algeciras y se enfrentó verbalmente con él. El líder de SALF acusó después a la mujer de buscar una reacción violenta de sus seguidores.

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El líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) protagonizó un momento de tensión este lunes en Algeciras (Cádiz), durante un acto en el Parque María Cristina. Según los vídeos del incidente, hubo silbidos, insultos, gritos y forcejeos.

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La reacción de Alvise

Cuando la mujer abandonó el lugar, el eurodiputado pidió a los asistentes que la aplaudieran: «¡Un aplauso, que ya se va!». Después la acusó de intentar provocar una reacción violenta entre sus seguidores para presentarlos como agresores. Defendió el comportamiento pacífico de sus simpatizantes y aseguró que habría estado dispuesto a dialogar con ella. «Esto que acabáis de ver aquí es odio y miedo», concluyó antes de retomar su discurso.

La gira «España afirma»

El acto fue una de las paradas de la gira de recogida de firmas que SALF recorre por varias ciudades españolas bajo el lema «España afirma» y el mensaje «Mafia o patria».