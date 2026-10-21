La cadena de distribución ensaya la implantación de este nuevo método de cobro contactless y por código QR en fase piloto en establecimientos de provincias como Soria, dentro de su proceso de digitalización tras registrar un beneficio récord de 1.729 millones de euros en 2025.

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Mercadona ha iniciado la fase de ensayos para incorporar la plataforma Bizum Pay como nuevo método de cobro directo en las cajas de sus supermercados en España. La empresa de distribución presidida por Juan Roig ha comenzado la implantación experimental de esta herramienta digital en determinados establecimientos del país, como es el caso de la provincia de Soria, según han verificado fuentes de la propia compañía. La medida se suma al abanico de innovaciones operativas y tecnológicas desarrolladas por la cadena valenciana —entre las que destacan el diseño de un nuevo modelo de tienda, el etiquetado de mayor legibilidad o el desarrollo de una inteligencia artificial orientada a la monitorización del negocio— tras cerrar el ejercicio de 2025 con una facturación récord y un beneficio neto de 1.729 millones de euros.

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El despliegue de Bizum Pay en la red de ventas de Mercadona se está ejecutando de manera escalonada, por lo que el servicio no se encuentra disponible actualmente en la totalidad de sus centros. En el caso de la provincia de Valencia, sede central y lugar de origen del grupo, la herramienta todavía no ha sido activada en línea de caja. La selección de plazas con un menor volumen de ventas para iniciar las pruebas piloto, previo al salto a mercados con mayor tráfico de clientes, responde a la práctica habitual del sector de la distribución para evaluar la fluidez del cobro en los terminales de punto de venta (TPV) sin comprometer la operativa diaria, si bien la dirección de la empresa no ha especificado de forma oficial los parámetros de elección de esta primera etapa.

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Origen técnico e integración de Bizum Pay en el comercio físico

El proyecto piloto iniciado por la compañía se encuadra en la estrategia de transformación digital que comenzó en el año 2019 con la llegada de la solución de pago electrónico Bizum al canal de venta por internet. La extensión de este protocolo a los establecimientos físicos se formalizó el pasado mes de mayo de 2026, fecha en la que las entidades bancarias españolas y la dirección de la plataforma tecnológica lanzaron Bizum Pay. Este estándar técnico habilita la realización de transacciones financieras en los datáfonos de los comercios mediante la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC) o la lectura de códigos QR, ofreciendo una operatividad análoga a la de las tarjetas bancarias convencionales.

Bizum Pay se configura como una alternativa de pago directa frente a las redes internacionales Visa o Mastercard, garantizando rapidez y niveles equivalentes de seguridad transaccional. Para hacer uso de este servicio en las cajas de los establecimientos habilitados, el usuario debe contar con la aplicación correspondiente en su dispositivo móvil. En la actualidad, el sistema se encuentra operativo para los clientes de entidades financieras como CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter, Unicaja, Abanca y Grupo Caja Rural, previéndose la incorporación progresiva del resto de firmas del sector bancario. Asimismo, el ámbito de actuación de Bizum Pay se limita a comercios radicados dentro del territorio nacional, a diferencia de los circuitos tradicionales de tarjeta cuya aceptación es de alcance internacional.

Adopción del sistema en el sector del gran consumo en España

La iniciativa emprendida por Mercadona coincide con la tendencia de adopción de este canal de cobro por parte de los principales actores del comercio y la distribución comercial en España. Según informaciones del diario económico Expansión, la compañía El Corte Inglés prevé culminar en breve la integración de Bizum Pay en la totalidad de sus centros comerciales.

De manera paralela, otras grandes firmas operativas en el mercado español como Inditex, Ikea, Carrefour, Eroski, Alcampo, Burger King o Lidl también han iniciado el proceso para incorporar esta alternativa de pago digital a disposición de sus clientes en las tiendas del país.