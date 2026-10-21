Marc Márquez admite que su retirada está más próxima que ayer, aunque no sabe cuándo llegará. En una entrevista con motogp.com, el piloto de Cervera reconoce que ahora valora más el riesgo de lesiones y caídas, pero asegura que mentalmente no se ha rendido.

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Márquez repasó en motogp.com su futuro, el riesgo de su deporte y lo que significa ganar. Subrayó que MotoGP no es como el fútbol o el tenis, donde el riesgo es mucho menor, y que antes de retirarse hay que evaluar muchas cosas. Preguntado por si el adiós está más cerca, respondió: «¿Está más cerca que ayer? Sí. ¿Pero cuándo será? No lo sé».

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El riesgo y la mente

El piloto sostiene que es él quien decide dónde está la línea. «Ahora empiezo a evaluar más el riesgo, y ese riesgo son las lesiones y las caídas», explicó. Sigue compitiendo porque, de momento, no se ha rendido en lo mental, y cree que si gana puede seguir siendo competitivo algunos años más.

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«MotoGP es mi vida»

Márquez asegura que lo da todo por su pasión: su vida, su cuerpo y su salud. Destaca el papel de la adrenalina, que según él funciona como el mejor analgésico ante una lesión. Comprende a quienes califican de locura lo que hacen los pilotos, pero asegura que, al entrar en este mundo, se descubre que hay algo más que riesgo: pasión, adrenalina y trabajo en equipo.

Éxito, mentalidad y vida en casa

Para Márquez, el éxito es dar lo mejor de uno mismo: acabar el año sabiendo que ha estado centrado en su objetivo unos 360 de los 365 días. Intenta ser preciso en todo de jueves a domingo en el circuito, y afirma que en casa es más relajado y abierto.

Considera que los grandes deportistas son «adictos a ganar» y que la victoria es el mejor combustible. Nada de lo que ha vivido, dice, se compara con ganar un título mundial de MotoGP.

El título de 2025 y el peso de las lesiones

Márquez ha vivido nueve títulos mundiales, siete de ellos en MotoGP, y considera el último, el de 2025 con la Ducati oficial, el mejor. Tras una época muy difícil, fue cuando sintió una mayor explosión de emociones. Lo más complicado, dice, es mantener la exigencia y la motivación durante años.

Admite que antes de 2020 se sentía un superhéroe y que ese año le enseñó que somos humanos. Lleva siete intervenciones en el hombro derecho: «Es mucho y lo noto. Es lo que hay».