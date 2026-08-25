El Valencia CF y el Real Betis cruzan sus caminos este martes 25 de agosto en el estadio de Mestalla con motivo de la tercera jornada de LaLiga EA Sports 26-27. El conjunto de Carlos Corberán persigue la primera victoria de la temporada arropado por su afición, mientras que la escuadra dirigida por Manuel Pellegrini busca afianzar su gran momento y sumar un nuevo triunfo como visitante. El partido se disputará a las 21.00 horas y podrá seguirse en directo a través de las plataformas DAZN y Movistar Plus.

El estadio de Mestalla acoge este martes 25 de agosto, a partir de las 21.00 horas, uno de los duelos más destacados de la tercera jornada de LaLiga EA Sports 26-27. Valencia CF y Real Betis miden sus fuerzas en un enfrentamiento de alta exigencia donde ambos clubes buscan consolidar sus objetivos deportivos para el presente curso futbolístico.

El equipo local llega a este choque tras haber cosechado un empate sin goles (0-0) frente al Celta de Vigo en la jornada anterior. El conjunto dirigido por Carlos Corberán necesita sumar los tres puntos ante su público para estrenar su casillero de victorias en la competición doméstica, tras no haber podido lograr el triunfo en el choque inaugural. La pasada campaña, el cuadro ‘taronja’ finalizó en la novena posición de la tabla con 49 puntos, fruto de 13 victorias, 10 empates y 15 derrotas. De cara a esta temporada, la aspiración del bloque valencianista pasa por dar un paso adelante en la clasificación e intentar alcanzar los puestos de acceso a las competiciones europeas, ya sea la UEFA Europa League o la UEFA Conference League.

Para afrontar este compromiso ante un rival directo en la zona alta, el Valencia no podrá contar en el eje de la zaga con Justin de Haas. Una de las nuevas incorporaciones del cuadro de Mestalla cayó lesionada durante el último partido contra el Celta de Vigo, lo que le descarta para la cita de este martes. Por el contrario, Pablo Maffeo se perfila como una de las piezas disponibles para tener minutos sobre el terreno de juego. El lateral derecho, que ha llegado a la entidad valencianista cedido por el Olympiacos con una opción de compra por dos temporadas más, ya contó con participación en la anterior jornada y apunta a repetir presencia ante el cuadro verdiblanco.

Por su parte, el Real Betis afronta la cita en un momento de forma óptimo tras lograr la victoria en su último compromiso disputado en La Cartuja frente a la Real Sociedad. El conjunto bético se impuso por 1-0 gracias a un tanto anotado por Rodrigo Riquelme, sumando tres puntos que avalan el arranque del proyecto encabezado por Manuel Pellegrini. El técnico chileno aspira a mantener la regularidad en la zona noble de la clasificación, una constante a lo largo de su trayectoria en el banquillo sevillano. En el curso 25-26, la escuadra verdiblanca concluyó en la quinta posición de LaLiga EA Sports tras registrar 60 puntos, repartidos en 15 triunfos, 15 empates y 8 derrotas.

Ese quinto puesto otorgó al Real Betis el billete para disputar esta temporada la UEFA Champions League. Con ese aval continental, el equipo hispalense confía en certificar un estreno victorioso a domicilio que le permita continuar instalado en las posiciones que dan acceso a las torneos europeos.

Horario y dónde ver por televisión el Valencia – Real Betis

El encuentro entre el Valencia CF y el Real Betis, correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports de Primera División, se disputa este martes 25 de agosto a las 21.00 horas en el estadio de Mestalla.

La retransmisión en directo por televisión del choque se podrá seguir a través de la señal de DAZN LaLiga, disponible en los diales M55 y O113 de la plataforma DAZN. Asimismo, el partido estará disponible para los establecimientos públicos a través del canal LaLiga TV Bar, accesible dentro de la oferta de Movistar Plus.