El Valladolid – Albacete se juega el lunes 12 de octubre a las 14:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Valladolid – Albacete

Valladolid – Albacete Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 9

LaLiga Hypermotion, jornada 9 Fecha: lunes 12 de octubre

lunes 12 de octubre Hora: 14:00 (hora peninsular)

14:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

El partido entre Valladolid y Albacete, correspondiente a la jornada 9 de LaLiga Hypermotion, enfrenta a dos equipos en situaciones muy diferentes. El Valladolid ocupa la 14ª posición con 9 puntos tras 8 partidos, habiendo anotado 8 goles y recibido 11. En sus últimos 5 encuentros, el equipo ha logrado 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. Por su parte, el Albacete se encuentra en la 22ª posición con solo 1 punto en 8 partidos, con 5 goles a favor y 15 en contra, y sin victorias en sus últimos 5 partidos, donde ha cosechado 1 empate y 4 derrotas.

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Así llegan los equipos

Valladolid: 14º con 9 puntos en 8 partidos (8 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: E-V-E-D-V)

Albacete: 22º con 1 puntos en 8 partidos (5 goles a favor y 15 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas (resultados: D-D-D-E-D)

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