El Levante – Sevilla se juega el lunes 12 de octubre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Levante – Sevilla

Levante – Sevilla Competición: LaLiga, jornada 8

LaLiga, jornada 8 Fecha: lunes 12 de octubre

lunes 12 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Estadio Ciudad de Valencia (Valencia)

En la jornada 8 de LaLiga, el Levante se enfrenta al Sevilla en el Estadio Ciudad de Valencia. El Levante, actualmente en la 17ª posición con 5 puntos tras 6 partidos, ha anotado 8 goles y ha recibido 12, acumulando en sus últimos 5 encuentros 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, el Sevilla ocupa la 5ª plaza con 13 puntos en 7 partidos, con un balance de 10 goles a favor y 9 en contra, habiendo logrado 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus últimos 5 partidos.

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Así llegan los equipos

Levante: 17º con 5 puntos en 6 partidos (8 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-D-E-V-E)

Sevilla: 5º con 13 puntos en 7 partidos (10 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas (resultados: D-V-V-E-D)

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