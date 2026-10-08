El Tenerife – Girona se juega el lunes 12 de octubre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Tenerife – Girona

Tenerife – Girona Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 9

LaLiga Hypermotion, jornada 9 Fecha: lunes 12 de octubre

lunes 12 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

El Tenerife se enfrenta al Girona en la jornada 9 de LaLiga Hypermotion. El equipo local ocupa la 12ª posición con 11 puntos tras 8 partidos, habiendo anotado 10 goles y recibido 12. En sus últimos 5 encuentros, el Tenerife ha logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Por su parte, el Girona se sitúa en la 4ª posición con 14 puntos, con un balance de 14 goles a favor y 8 en contra. En sus últimos 5 partidos, el Girona ha conseguido 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Ambos equipos buscarán sumar puntos importantes en este encuentro.

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Así llegan los equipos

Tenerife: 12º con 11 puntos en 8 partidos (10 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-E-D-V-E)

Girona: 4º con 14 puntos en 8 partidos (14 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: E-V-V-D-V)

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