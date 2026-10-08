El Burgos – Granada se juega el lunes 12 de octubre a las 16:15 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Burgos – Granada

Burgos – Granada Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 9

LaLiga Hypermotion, jornada 9 Fecha: lunes 12 de octubre

lunes 12 de octubre Hora: 16:15 (hora peninsular)

16:15 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

En la jornada 9 de LaLiga Hypermotion, el Burgos se enfrenta al Granada en un duelo que promete ser interesante. El Burgos, actualmente 6º con 14 puntos en 8 partidos, ha mostrado un rendimiento sólido con 12 goles a favor y 9 en contra, destacando en sus últimos encuentros con 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Por su parte, el Granada ocupa la 9ª posición con 11 puntos, habiendo anotado 13 goles y recibido 13, aunque su forma reciente ha sido menos favorable, con solo 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas en sus últimos 5 partidos.

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Así llegan los equipos

Burgos: 6º con 14 puntos en 8 partidos (12 goles a favor y 9 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: D-V-V-V-E)

Granada: 9º con 11 puntos en 8 partidos (13 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 1 empate y 3 derrotas (resultados: V-D-D-E-D)

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