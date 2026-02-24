El suceso ocurrió en el barrio de Capodimonte durante el encuentro entre el Atalanta y el Nápoles. La agresora, de 35 años, interpretó los gritos de su esposo contra el videoarbitraje como ofensas hacia ella.

La tensión deportiva por el arbitraje en la Serie A italiana ha estado a punto de derivar en una tragedia doméstica en Nápoles. Una mujer de 35 años ha sido detenida tras apuñalar a su marido, de 40, en su domicilio del barrio de Capodimonte. El desencadenante fue una fatal interpretación: el hombre profería insultos contra el VAR mientras seguía el encuentro de su equipo, y ella creyó que los improperios iban dirigidos a su persona.

Los hechos, adelantados por La Gazzetta dello Sport, se produjeron durante la vigesimosexta jornada del campeonato italiano, en la que el Nápoles de Antonio Conte cayó derrotado por 2-1 ante el Atalanta. La víctima seguía el choque con intensidad cuando el videoarbitraje intervino para anular un penalti a favor del conjunto partenopeo, lo que desató la cólera del aficionado.

Una escalada de violencia en el salón

Según el relato de los hechos, el hombre comenzó a gritar contra la pantalla del televisor debido a la polémica decisión arbitral. Fue en ese momento cuando su esposa le amenazó al grito de: «¡Vete o te apuñalo!». Sin tiempo para una reacción defensiva, la mujer le lanzó unas tijeras y, posteriormente, se dirigió a la cocina para armarse con un cuchillo.

Tras un primer intento fallido, la agresora logró alcanzar a su marido en el costado. La violencia no cesó ahí; mientras el herido intentaba pedir auxilio, la mujer continuó lanzándole cuchillos, uno de los cuales quedó clavado en la pared del salón.

Detención y estado de la víctima

La intervención de la Policía, alertada por el propio agredido, evitó consecuencias fatales. Tras personarse en la vivienda, los agentes procedieron al arresto de la mujer. En el registro de sus pertenencias, se localizaron tres cuchillos ocultos en su bolso, entre ellos un abridor de ostras.

La víctima se encuentra actualmente ingresada en un centro hospitalario. Aunque presenta diversas lesiones de consideración derivadas del ataque, las fuentes sanitarias han confirmado que se encuentra fuera de peligro. La agresora permanece bajo custodia policial y se enfrenta a cargos por un delito de agresiones.

Indignación en el Nápoles por el arbitraje

El suceso ha coincidido con un clima de máxima crispación en el seno del club napolitano por la actuación del colegiado Daniel Chiffi. Además del penalti anulado que desencadenó la pelea doméstica, el VAR intervino para invalidar un gol de Miguel Gutiérrez que habría supuesto el 0-2 provisional.

Giovanni Manna, director deportivo del Nápoles, calificó la situación de «vergonzosa y lamentable» en declaraciones a DAZN. «¿Para qué sirve el VAR si no revisa jugadas inexplicables? Nos estamos jugando la Champions y esto es inaceptable», denunció el directivo, visiblemente afectado por una derrota que complica las aspiraciones europeas del equipo.