El palacio de los marqueses de Luján se prepara para vestirse de duelo en la entrega de este martes, 2 de junio, de ‘La Promesa’, la serie diaria que La 1 de Televisión Española emite a las 18:35 horas. Uno de los personajes más polémicos del melodrama protagonizado por Xavi Lock, Arturo García Sancho e Isabel Serrano, entre otros intérpretes, dirá adiós para siempre después de un diagnóstico médico fulminante. El servicio de la planta noble y el propio Ricardo pasarán por el dormitorio de Santos para dedicarle unas últimas palabras antes del fatal desenlace.

En el capítulo anterior de la producción diaria de TVE, el duque de Carril irrumpió en el hall de La Promesa y disparó a Santos y a Julieta. Tras los gritos de socorro de Vera, el duque terminó huyendo del lugar de los hechos. Manuel tomó la iniciativa en ese instante y organizó el traslado de los heridos a sus cuartos: Carlo y Samuel llevaron a Santos en brazos, mientras que Ciro y Manuel hicieron lo mismo con Julieta. Por su parte, Lorenzo chantajeó a Leocadia, amenazándola con revelar que la pilló besándose con Cristóbal si no llamaba al duque de Carvajal para bloquear el título de Curro. La señora de Figueroa le contó la situación al mayordomo, quien le propuso negar lo ocurrido y no ceder ante la coacción. Además, Carlo le comunicó a Samuel que iba a aceptar el chantaje de Estefanía, pero el cura le animó a hablar con María. En el plano médico, el doctor Peribáñez operó de urgencia a Julieta de forma exitosa, advirtiendo que debían estar atentos a la fiebre y los vómitos por el riesgo de gravedad. Santos no corrió la misma suerte: el doctor comunicó a Ricardo y a Petra que la bala rozó el corazón y dañó vasos sanguíneos, descartando una operación o el traslado a un hospital al quedarle pocas horas de vida.

El diagnóstico irreversible de Santos y la última decisión del lacayo

En el capítulo 847 que se emite este martes, Ricardo es el encargado de contarle a su hijo Santos que el médico no puede hacer nada por salvar su vida. Ante la inminencia de la muerte, el lacayo toma una firme determinación y rechaza la medicación que se le ofrece: su deseo es despedirse de todos sus compañeros con la cabeza completamente despejada.

Por otra parte, Cristóbal y Teresa se encargan de informar a Alonso de que Santos se encuentra desahuciado. El marqués de Luján exige de inmediato buscar a otro médico que ofrezca una alternativa, pero Cristóbal insiste en la realidad de la situación: el joven empleado no tiene ninguna posibilidad de salvarse. A lo largo de la jornada, el dormitorio de Santos se convierte en el epicentro del dolor en el palacio, donde el herido se despide formalmente de Petra, de las cocineras y de Carlo, aprovechando cada uno de estos encuentros para saldar deudas pendientes del pasado.

Angustia por Julieta en la planta noble y revelaciones en el servicio

Mientras el servicio asiste a la despedida de Santos, en la planta noble del palacio Manuel pasa horas consecutivas junto a la cama de Julieta, quien permanece inconsciente tras la operación de urgencia efectuada por el doctor Peribáñez. Esta situación de gravedad le recuerda a Manuel, de forma irremediable, a la experiencia que ya vivió en el pasado con Jana.

En el entorno de los criados, Carlo consigue finalmente que María lo escuche y le cuenta toda la verdad sobre el asunto de Estefanía. María le otorga su voto de confianza y le cree. En paralelo, Leocadia termina sucumbiendo a la presión ejercida por el capitán de la Mata y realiza la llamada telefónica al duque de Carvajal y Cifuentes. Tras este movimiento, Lorenzo va más allá en sus indagaciones y le pregunta directamente a Leocadia si Cristóbal es el padre biológico de Ángela. El episodio cierra la jornada con un momento de alta tensión nocturna: Pía se cuela a escondidas en el despacho del mayordomo con el objetivo de recuperar la carta que ella misma le escribió a Curro, pero sus planes se complican cuando alguien la pilla in fraganti en mitad de la acción.