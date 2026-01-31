La ciudad autónoma amanece bajo aviso de la AEMET debido al mal estado del mar. A pesar de la inestabilidad en el litoral, se espera que la nubosidad disminuya progresivamente a lo largo de la jornada.

Tras un viernes de lluvias, Ceuta inicia el fin de semana con una situación marítima complicada que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a activar la alerta amarilla por fenómenos costeros. Aunque el cielo tenderá a despejarse, la precaución debe ser máxima en las zonas de costa y en las comunicaciones marítimas por el Estrecho.

Evolución del cielo: De las nubes al sol

El panorama meteorológico para hoy sábado muestra una clara mejoría en cuanto a la presencia de nubes:

• Madrugada (hasta las 06:00): Predominio de intervalos nubosos que podrían dejar alguna humedad residual.

• Mañana: A partir de primera hora, la nubosidad irá perdiendo fuerza de forma visible.

• Tarde y noche: El escenario evolucionará hacia cielos poco nubosos o despejados, permitiendo disfrutar de un ambiente más estable para cerrar el día.

Temperaturas y viento

En el apartado térmico, la jornada se presenta con una gran estabilidad, manteniendo valores prácticamente idénticos a los del ayer viernes:

• Temperatura Máxima: Se alcanzarán los 17 grados, una cifra suave para la época del año.

• Temperatura Mínima: Los termómetros no bajarán de los 14 grados, lo que garantiza una escasa oscilación térmica.

• Viento: Soplarán brisas ligeras de dirección noroeste. A pesar de la suavidad del viento en tierra, el aviso amarillo responde al estado del mar y al oleaje que este componente puede generar en el área del Estrecho.